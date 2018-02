Bucurie mare in Cape Town: a plouat, in sfarsit, in orasul care ar putea ramane foarte curand fara apa (Foto)

Meantime in Cape Town 👇

we harvested rain... pic.twitter.com/80quZo9PWC - Cape Town 🌨 (@CapeTown) 9 februarie 2018

RAIN in Cape Town #drought - I'll forever be aware of the value of rain. The smell, sound and feel of it.... joyful gratitude 👏🏻 - Dr. Eve (@Dr_Eve) 9 februarie 2018

In a restaurant in Cape Town and suddenly the rain hits - everyone goes outside to see.



It's been a while #WaterCrisis pic.twitter.com/TylBp8HPZP - James Longman (@JamesAALongman) 9 februarie 2018

The calm after the rain. Happy Saturday to all in the Mother City.

📸 @dzondagh pic.twitter.com/DFk5OjeEjV - Cape {Town} Etc (@CapeTownEtc) 10 februarie 2018

Oamenii s-au bucurat, i-au multumit divinitatii si au iesit afara pentru a simti apa pe piele, transmite BBC Cape Town se confrunta cu riscul de a ramane fara apa, iar autoritatile le-au cerut locuitorilor sa economiseasca la sange aceasta resursa. In ianuarie, ratia de apa a fost redusa la 50 de litri pe zi, cat sa faci un dus scurt si sa tragi o data apa la toaleta, daca sunt luate in calcul si alte necesitati, precum un ciclu de spalare cu masina pe saptamana.Prin urmare, multi oameni au profitat de ploaia de vineri pentru a colecta apa pentru plante, pentru closet sau pentru curatenie.Altii s-au bucurat pur si simplu de moment. "Ploaie in Cape Town. Voi fi intotdeauna constienta de valoarea ploii. Mirosul, sunetul si felul in care se simte... recunostinta plina de bucurie", scrie o ultilizatoare pe Twitter Toti clientii unui restaurant au iesit afara cand a inceput ploaia.Atmosfera calma in urma ploii:Din pacate, ploaia de vineri nu schimba perspectivele privind "ziua zero", momentul in care Cape Town va deveni primul mare oras al lumii care ramane fara apa, estimata pe 11 mai.C.S.