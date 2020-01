Cea mai bogata femeie din Africa, acuzata de coruptie. Presa dezvaluie cum si-a construit imperiul Isabel dos Santos

Ziare.

Cele 36 media internationale membre ale consortiului, printre care BBC, New York Times sau Le Monde, au mobilizat 120 de jurnalisti in 20 de tari pentru a exploata o "scurgere" de 715.000 de documente si a dezvalui "cum o armata de societati financiare occidentale, avocati, contabili, functionari si societati de gestiune au ajutat" aceasta femeie de 46 de ani "sa ascunda bunuri de autoritatile fiscale"."Luanda Leaks", dupa numele capitalei Angolei, au putut vedea lumina zilei datorita unei scurgeri de documente orchestrate de una sau mai multe persoane de la societatea de gestiune financiara a lui Isabel dos Santos cu sediul in Portugalia, "probabil rezultate dintr-un atac informatic", potrivit Le Monde.Cea supranumita "printesa din Luanda" era deja pe radarele justitiei in numeroase tari. Ancheta ICIJ dezvaluie detalii inedite privind masinatiunile financiare utilizate, precum si numele societatilor care au ajutat-o si sumele in joc.Fiica lui Jose Eduardo dos Santos, care a condus Angola cu o mana de fier timp de 38 de ani (1979-2017), a fost vizata in decembrie de o decizie de inghetare a conturilor sale bancare si a activelor sale in companii angoleze.Justitia angoleza o suspecteaza ca a deturnat, impreuna cu sotul ei danez de origine congoleza Sindika Dokolo,din conturile companiilor publice Sonangol (petrol) si Endiama (diamant) pentru a-si alimenta propriile afaceri.Isabel dos Santos a fost numita in 2016 de tatal sau in fruntea societatii Sonangol.Prin intermediul a ceea ce Le Monde descrie drept "o nebuloasa formata din 400 de societati identificate in 41 de tari", Isabel dos Santos a orchestrat o veritabila "schema de acaparare a bogatiilor publice".Ancheta ICIJ dezvaluie, intre altele, ca societati de consultanta occidentale, precum PwC si Boston Consulting Group, "par sa fi ignorat semnalele de alarma", ajutand-o pe "Printesa din Luanda" sa ascunda bunuri publice. Investigatia se bazeaza pe scrisori cenzurate care arata cum nume mari in consultanta, precum Boston Consulting sau KPMG, au incercat sa-i deschida conturi bancare netransparente.La inceputul lui ianuarie, justitia portugheza a anuntat si ea deschiderea unei anchete asupra femeii de afaceri, care detine interese in numeroase companii din tara, pentru spalare de bani publici. "Monaco a procedat la fel de curand, din aceleasi motive", potrivit Le Monde.Cea care este considerata de revista americana Forbes drept cea mai bogata femeie din Africa a denuntat la BBC Africa "o vanatoare de vrajitoare" menita sa o discrediteze, pe ea si tatal sau.Ea a raspuns, de asemenea, prin circa 30 de postari pe Twitter, in portugheza si engleza. "Averea mea este provenita din caracterul meu, inteligenta, educatia, capacitatea mea de munca si perseverenta mea. Continui astazi (duminica - n.r.) sa vad cu tristete 'rasismul' si 'prejudecatile' SIC-Expresso (televiziunea si saptamanalul portughez membre ale ICIJ - n.r.), care reamintesc de era 'coloniilor' in care niciun african nu facea cat un european", a scris ea in prima postare.Ea abordeaza apoi in detaliu relatarea publicata de jurnalistii de la cele doua media, acuzandu-i de "minciuni" asupra anumitor puncte referitoare la modul in care a gestionat Sonangol.Isabel dos Santos mai estimeaza ca este vorba despre "'informatii' care au fost scurse de serviciile secrete angoleze pentru a manipula ICIJ, in beneficiul agendei politice a autoritatilor angoleze".Avocatul ei a respins si el acuzatiile ICIJ, denuntand intr-o declaratie pentru cotidianul britanic The Guardian un "atac perfect coordonat" al presedintelui actual al Angolei, Joao Lourenco, care a declansat o spectaculoasa campanie de lupta anticoruptie.