Doua femei si un copil au fost lasati sa moara in Marea Mediterana (Video)

🔴#ULTIMAHORA Denunciamos omision de socorro en aguas internacionales y abandono de una persona con vida y los cadaveres de un nino y una mujer por los supuestos Guardacostas Libios, a los que Italia legitima y pone al frente. Cada muerte es consecuencia directa de esa politica. pic.twitter.com/2IsxyDHazn - Proactiva Open Arms (@openarms_fund) July 17, 2018

Josefa paso 48h cogida a una madera en medio del mar. Los guardacostas libios la abandonaron con otra mujer y un nino que no sobrevivieron.

Su mirada lo dice todo en esta foto de @medinafoto

👉🏿 Pero tambien su historia pasada de violencia: https://t.co/iJi1gttoAn pic.twitter.com/8BKqZaGO1o - RUIDO Photo (@RUIDOPhoto) July 18, 2018

Paza de coasta a recuperat 158 de persoane de pe o ambarcatiune care incerca sa paraseasca Africa de Nord, iar cele doua femei si copilul se aflau pe aceeasi ambarcatiune. Insa, cei trei au refuzat sa fie recuperati si sa se intoarca in Africa, asa ca au ramas pe barca gonflabila.ONG-ul spaniol sustine ca paza de coasta libiana le-a distrus barca, apoi i-au lasat de izbeliste in largul marii. In plus, o nava comerciala care era in zona nu a raspuns la apelul SOS.Prin urmare, una dintre cele doua femei si copilul de 4 ani au murit, noteaza Daily Mail Astfel, cand au ajuns la barca distrusa, voluntarii spanioli au gasit cadavrele, dar si o femeie care in mod uimitor a supravietuit.Organizatia a postat imagini si clipuri video ale epavelor si cadavrelor in mediul online, acuzand atat nava comerciala care naviga la acel moment si a refuzat sa raspunda apelului, cat si paza de coasta din Libia ca nu i-a ajutat cei trei migranti.Se crede ca bebelusul a murit de hipotermie, iar femeia inecata, cel mai probabil mama acestuia, avea urme de arsuri pe brate de la motorina fierbinte, scursa din motorul distrus de libieni.A.D.