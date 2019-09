Fostul dictator Robert Mugabe va fi inmormantat peste 30 de zile, ca sa poata fi ingropat la "Campul Eroilor"

Ziare.

com

"Guvernul si liderii politici au mers la Heroes Acre, unde va fi inmormantat presedintele Mugabe, si ar dura aproximativ 30 de zile pana la pregatirea locului respectiv", a afirmat Leo Mugabe."Asa ca asta inseamna ca inmormantarea va avea loc dupa acest interval", a mentionat sursa citata.Mugabe, care a condus Zimbabwe timp de 37 de ani, pana cand a fost destituit de propria armata in noiembrie 2017, a incetat din viata saptamana trecuta intr-un spital din Singapore la varsta de 95 de ani.Rudele lui Robert Mugabe au acceptat in cele din urma ca fostul presedinte al Zimbabwe sa fie ingropat la "Campul Eroilor", un monument national din capitala Harare, asa cum isi dorea guvernul, a anuntat vineri un purtator de cuvant al familiei, noteaza AFP.Corpul sau neinsufletit a fost repatriat miercuri la Harare cu mare pompa, pentru o serie de ceremonii de omagiere, intre care si funeralii nationale prevazute sambata pe uriasul stadion national al sporturilor din capitala, in prezenta a numerosi sefi de stat africani.