Fostul dictator din Zimbabwe Robert Mugabe a murit la 95 de ani

Mugabe a fost primul presedinte pe care Zimbabwe l-a avut de la proclamarea independentei, in 1980, potrivit BBC.Nascut pe 21 februarie 1924, in ceea ce a fost Rhodesia, Mugabe a fost inchis mai mult de un deceniu fara sa fi fost judecat. In 1973, cand inca se afla in inchisoare, a fost desemnat liderul partidului Zimbabwe African National Union (ZANU), intre fondatorii caruia s-a numarat.Declarat initial marxist, apoi simplu socialist, el a fost prim-ministru din 1980 pana in 1987, apoi, pana in 2017, presedinte al statului.Timp de 37 de ani a condus tara cu o mana de fier, punand calus opozitiei si ruinandu-i economia. Dictatura de 37 de ani a lui Mugabe a distrus moneda nationala pana la disparitie, tara s-a indatorat masiv, iar populatia este la un nivel extrem de saracie, cu o rata a somajului de peste 80%.In noiembrie 2017, Robert Mugabe a fost fortat sa demisioneze dupa ce partidul sau care se afla la putere l-a demis de la conducere.Acuzat de management gresit, Mugabe a fost, inainte de a demisiona, subiectul principal al protestelor care au impartit tara in mai multe tabere.La conducerea statului i-a urmat Emmerson Mnangagwa.