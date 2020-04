Intr-o tara africana, oamenii sunt atacati cu gaze lacrimogene ca sa respecte izolarea (Video)

Ziare.

Un episod socant s-a petrecut miercuri intr-o piata din Kisumu, al treilea cel mai mare oras din Kenya, dupa Nairobi si Mombasa, conform unui reportaj realizat de The Telegraph Astfel, fortele de ordine au venit la o piata din oras si au inceput sa traga cu gaze lacrimogene in oamenii care erau prezenti.Locuitorii orasului spun insa ca nu pot sa stea in case deoarece trebuie sa iasa pentru a castiga bani. Altfel, ei se tem ca vor muri de foame."Corona este o boala grava, nu vrem sa stam afara. Daca guvernul vrea sa ne tina in izolare, ar trebui sa ne dea bani. Avem nevoie de 5.000 de shillingi kenyeni (aproximativ 50 de dolari) pentru a sta in autoizolare.In schimb, guvernul nostru ne spune sa stam in case, dar noi nu avem bani sa mancam. Sunt foarte putini oameni cu bani si multi care nu au, asa ca somez guvernul sa se asigure ca toti kenyenii au ce manca", a afirmat un locuitor al acestui oras.In Kenya s-au inregistrat pana acum 81 de cazuri de coronavirus, iar o persoana a murit.C.S.