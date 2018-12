Lumea fumeaza mai putin, iar aceasta este o veste foarte proasta pentru o tara africana

Salvarea ar putea fi canabisul

Ingrijorati de impactul fumatului asupra sanatatii, oamenii cumpara mai putine tigari, iar multi ar putea considera ca acesta este un lucru bun. Nu si Malawi, o tara din sud-estul Africii, a carei economie este puternic dependenta de industria tutunului.Vanzarile de tutun au scazut in ultimii ani la nivel global, iar valoarea de piata pentru fiecare dintre cele mai mari companii producatoare de tigari ale lumii s-a redus cu aproximativ 20% anul acesta, noteaza Quartz . Astfel, conform datelor S&P Global Market Intelligence, Altria, cunoscuta anterior ca Philip Morris Companies, care detine marca Marlboro, a inregistrat un declin de 18%, in timp ce pentru British American Tobacco pierderea a fost de 22%.Industria tutunului resimte consecintele descresterii numarului fumatorilor. In Statele Unite, de exemplu, doar 14% dintre adulti fumau in 2017, fata de 67% in 1965. La nivel global, prevalenta fumatului a scazut de la 27% in anul 2000 la 20% in 2016, potrivit reprezentantilor OMS, citati de Reuters , care precizeaza si faptul ca aceasta tendinta descendenta este mai accentuata in cazul tarilor dezvoltate. Frunzele de tutun reprezinta intre 30% si 40% din totalul exporturilor statului Malawi , insa majoritatea cultivatorilor traiesc in saracie. Unul dintre motive ar acela ca, asa cum fermierii au acuzat de-a lungul timpului, companiile producatoare de tigari ar actiona ca un cartel pentru a fixa pretul tutunului. Scaderea cererii nu vine decat sa accentueze starea precara a cultivatorilor de tutun din Malawi. Conform unui studiu din 2016, acestia obtin in medie un profit de 79 de dolari la aproximativ jumatate de hectar, in comparatie cu o medie de 351 de dolari la nivelul sectorului agricol.In acest context, autoritatile isi largesc orizonturile, Malawi pregatindu-se sa devina cea mai recenta tara africana care legalizeaza cultivarea canabisului."S-a dovedit pe piata internationala ca este o cultura profitabila, asa ca legalizarea ei va fi vitala pentru Malawi", spune Boniface Kadzamila, parlamentar din Malawi.Zimbabwe, Maroc, Lesotho si Africa de Sud sunt alte tari africane care fie au legalizat deja culturile de canabis, fie contempla ideea.C.S.