Manifestatii studentesti in mai multe orase din Algeria: Presedintele Bouteflika (82 de ani) candideaza pentru al cincilea mandat

"Bouteflika, pleaca!", au scandat circa o suta de studenti, blocati de politie in apropierea Facultatii Centrale, in plin centrul capitalei, potrivit corespondentilor AFP.Potrivit unui student la Jurnalism, sute de studenti sunt blocati de politie in mai multe campusuri din oras, in special in interiorul Facultatii de Drept, situata la cativa kilometri de Consiliul Constitutional, undeTotusi, unii studenti au reusit sa treaca de cordonul de securitate si marsaluiesc in apropiere de Consiliul Constitutional, potrivit unor martori citati de DPA. Protestatarii cer ca institutia sa nu accepte documentele de candidatura ale lui Bouteflika. Fortele de securitate au blocat accesul in cladirea Consiliului Constitutional, potrivit martorilor.La Annaba, la 400 de km est de Alger, mai multe sute de studenti au manifestat in principalele doua campusuri, iar altii s-au adunat pe una din principalele artere din oras, a spus pentru AFP un jurnalist local care a dorit sa isi pastreze anonimatul."Ei scandeaza sloganuri anti-Bouteflika si anti-Ouyahia (premierul Ahmed Ouyahia - n.red.) . Vor sa mentina presiunea impotriva celui de-al cincilea mandat in aceasta ultima zi de depunere" a dosarelor, a mai afirmat jurnalistul.Site-ul de stiri TSA ('Totul despre Algeria') semnaleaza adunari similare la Oran si Constantina, al doilea si al treilea oras din tara, la Bouira (la 80 de km sud-est de Alger), la Skikda si Guelma (350 si 380 de km est de capitala) sau Tiaret si Mostaganem (200 si 280 km sud-vest).Proteste masive au izbucnit in Algeria dupa ce Bouteflika si-a anuntat luna trecuta intentia de a incerca sa obtina in al cincilea mandat la scrutinul prezidential de la 18 aprilie.Unele partide de opozitie au spus ca vor boicota votul ca protest impotriva candidaturii.. Conditia sa fizica pentru a mai sta la putere a fost pusa sub semnul intrebarii inca de la scrutinul din 2014, pe care l-a castigat.ElLa acel moment, guvernul sau a reusit sa limiteze protestele pro-democratie prin promisiuni de reforma si de cresteri salariale, finantate din veniturile din petrol si gaze ale tarii.Insa in ultimii ani situatia financiara a Algeriei a fost afectata la randul sau de scaderea globala a preturilor la petrol.