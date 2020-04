Pandemia de coronavirus complica eforturile umanitare din Africa

Ziare.

In Camerun, unde sistemul de sanatate este disfunctional, campania de vaccinare impotriva poliomielitei a fost "suspendata". In Ciad, campania de vaccinare antirujeolica a fost "amanata". In Niger si Burkina Faso , prada atacurilor unor grupari jihadiste, zborurile care transporta ajutoare umanitare au fost suspendate. In Republica Centrafricana, unde o buna parte din teritoriu este controlat de grupari armate, lipseste si clorul necesar pentru a furniza apa potabila persoanelor deplasate, transmite vineri AFP.Totusi, "unele programe intr-adevar s-au incetinit sau au fost suspendate temporar, dar majoritatea operatiunilor umanitare continua, adaptandu-se pentru a ne proteja mai bine echipele si beneficiarii", a asigurat Julie Belanger, sefa biroului pentru coordonarea afacerilor umanitare al ONU pentru Africa de vest si Africa centrala.De exemplu, in Niger, ajutorul alimentar nu mai este distribuit unor multimi de sute de oameni, ci in grupuri mici, cu respectarea distantarii sociale, lucratorii umanitari sunt echipati complet, iar pentru a diminua frecventa distribuirii fiecare beneficiar primeste echivalentul ratiei pe doua-trei luni, a explicat Jean Noel Gentile, responsabil al Programului alimentar mondial. Mai mult, s-a renuntat la inregistrarea amprentelor digitale.In plus, atat guvernele africane cat si ONG-urile se tem ca lucratorii umanitari sa nu propage ei insisi virusul. De exemplu, in estul Republicii Democratice Congo, primul caz inregistrat la Goma a fost al unui nigerian care lucra pentru un ONG.Or, pentru a evita aceasta eventualitate este nevoie de masti, manusi, combinezoane, care sunt deja greu de gasit chiar in Franta, cu atat mai mult in mijlocul Africii, a remarcat Isabelle Robin, directoare de operatiuni pentru Africa centrala a organizatiei Actiune contra foametei (ACF).Un obstacol suplimentar in calea activitatii lucratorilor umanitari il reprezinta inchiderea frontierelor si restrictiile de deplasare. O doctorita ginecolog care lucreaza pentru Medici fara frontiere (MSF) si care se ocupa de femeile insarcinate din sudul Ciadului, unde rata mortalitatii la nastere este foarte ridicata, a ramas blocata in Europa.Peste tot ONG-urile incearca sa negocieze cu autoritatile "coridoare umanitare" si exceptii pentru personalul lor.Dar noile constrangeri au un cost, iar cea mai mare problema este finantarea, intr-un moment in care creditorii "se uita in alta parte", spune un responsabil al Unicef din Congo.ONU a lansat un "plan de raspuns umanitar mondial" in suma de 2 miliarde de dolari, destinati in mare parte Africii, care vineri dimineata - inca mai putin afectata de noul coronavirus decat restul lumii - numara oficial circa 12.000 de cazuri si 600 decese.La fata locului, toti se tem ca acesti bani nu sunt suficienti si ar putea fi nevoie sa se apeleze la fondurile stranse pentru a raspunde la uriasele necesitati existente dinainte de pandemie."Important este sa nu fie uitate toate celelalte nevoi ale populatiei", subliniaza Maaike Hersevoort, sefa misiunii MSF in Republica Centrafricana, amintind de epidemia de rujeola care are loc in prezent in aceasta tara.In Republica Democratica Congo, pentru MSF nici nu intra in discutie intreruperea vaccinarilor, in conditiile in care epidemiile de ebola, holera si rujeola au provocat peste 6000 de morti, de la inceputul lui 2019.Preocuparea este cu atat mai mare cu cat inca dinainte de pandemie ONG-urile se asteptau la o degradare a situatiei umanitare. In Africa de vest si centrala, potrivit proiectiilor ONU, 44 de milioane de oameni vor avea nevoie de ajutor anul acesta, cu 6 milioane mai multi ca anul trecut. In Sahel, insecuritatea alimentara este in crestere, avand in vedere mai ales pierderile provocate recoltelor de ultimul sezon de precipitatii."Suntem deosebit de ingrijorati mai ales pentru copii, care, fiind in situatia de malnutritie, sunt mai vulnerabili fata de alte boli", noteaza Isabelle Robin. "Nu stim ce consecinte poate avea coronavirusul asupra persoanelor afectate de paludism sau malnutritie", adauga Jamal Mrrouch, seful misiunii MSF din Niger.Pe langa epidemia in sine, starnesc preocupare masurile drastice luate de autoritati pentru prevenirea ei. Interdictia de a calatori, de a circula risca sa impinga milioane de oameni si mai mult in saracie."Nu trebuie pierdut din vedere impactul pe termen mediu si lung al acestei crize", a subliniat Bruce Biber, directorul Comitetului international al Crucii Rosii in Republica Centrafrican. "Populatia este deja sub o asemenea presiune de atatia ani incat nu lipseste mult sa ajunga intr-o situatie disperata".