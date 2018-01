Primul oras din lume care ar putea ramane fara apa

Ziare.

Autoritatile locale au intrat in alerta si le-au cerut celor patru milioane de locuitori ai orasului sa nu risipeasca niciun strop de apa, fie ca este de la robinet, fie ca este de ploaie, informeaza BBC S-a luat decizia ca un locuitor sa aiba dreptul sa consume doar 87 de litri de apa pe zi (atat pentru baut, cat si pentru alte activitati), ca jucatorii indieni ai echipei de cricket care se afla acum in vizita in Cape Town sa nu faca dusuri mai lungi de doua minute, iar activitatea spalatoriilior si reumplerea piscinelor a fost interzisa.De asemenea, s-a hotarat ca instalatiile de desalinizare sa lucreze la capacitate maxima.Companiile de apa folosesc acum drone si imagini din satelit pentru a descoperi scurgerile de apa cauzate de conducte sparte.Potrivit informatiilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, la nivel global aproximativ 850 de milioane de oameni nu au acces la surse de apa potabila.C.R.