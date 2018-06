Secretarul general al MAE: Una din prioritatile Romaniei este intensificarea cooperarii cu statele din Africa, Caraibe si Pacific

Ziare.

In cadrul intrevederilor avute cu acest prilej, secretarul general al MAE a analizat, impreuna cu interlocutorii sai, stadiul relatiilor bilaterale si a amintit faptul ca Romania va detine, in primul semestru al anului 2019, presedintia rotativa a Consiliului UE, oportunitate pentru intensificarea dialogului bilateral si multilateral, se arata intr-un comunicat transmis sambata de MAE, arata Agerpres.Potrivit sursei citate, pe agenda reuniunii au figurat teme privind cadrul de cooperare dintre Uniunea Europeana si statele ACP: migratia, implementarea acordurilor de parteneriat economic, vulnerabilitatea si reducerea riscurilor la dezastre, exploatarea resurselor naturale si situatia tarilor cu venituri medii. In cadrul evenimentului, statele ACP si Uniunea Europeana au adoptat o declaratie comuna privind schimbarile climatice, conform prevederilor Acordului de la Paris.In contextul discutiilor privind vulnerabilitatea si reducerea riscurilor la dezastre, secretarul general Cosmin Dinescu a prezentat atat expertiza Romaniei in domeniu, cat si diverse initiative nationale de interes pentru tarile participante la reuniune, precum Platforma nationala pentru reducerea riscurilor la dezastre gestionata de Ministerul Afacerilor Interne. De asemenea, oficialul roman a reiterat sprijinul pentru transferul de expertiza catre statele partenere, mentioneaza MAE.Totodata - conform comunicatului amintit - in linie cu interesul exprimat constant de tara noastra si in conformitate cu Consensul european pentru dezvoltare si Agenda 2030, secretarul general al MAE a subliniat importanta colaborarii cu statele cu venit mediu, pentru a aborda vulnerabilitatile si inegalitatile existente la nivel national, in vederea implementarii obiectivelor de dezvoltare durabila.In marja reuniunii, seful delegatiei Romaniei a avut intrevederi bilaterale cu viceprim-ministrul din Insulele Samoa, ministrii afacerilor externe din Republica Botswana, Republica Vanuatu si Belize, cu vice-ministrul afacerilor externe din Republica Mozambic, precum si cu sefii delegatiilor din Republica Africa de Sud, Republica Guineea si Republica Dominicana.Consiliul de Ministri ACP-UE este institutia suprema a parteneriatului ACP-UE, reprezentat de Acordul de la Cotonou. Acesta se intruneste o data pe an, alternativ la Bruxelles si intr-o tara ACP, si se compune din membri ai Consiliului UE (SM UE), un membru al Comisiei si cate un membru al guvernului fiecarui stat ACP.Reuniunile sunt prezidate de un stat ACP si de statul membru UE care detine presedintia rotativa, in primul semestru al anului.In timpul presedintiei Consiliului UE, din primul semestru al anului 2019, Romania va co-prezida aceasta reuniune la Bruxelles, impreuna cu un stat ACP.