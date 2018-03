Singurul presedinte-femeie din Africa demisioneaza dupa un scandal financiar: Vrem sa fim un model de democratie

Ziare.

Ea a fost acuzata de folosirea unui card bancar oferit de o organizatie nonguvernamentala pentru cumpararea de bunuri in valoare de zeci de mii de dolari.Potrivit BBC, ea va renunta la functie dupa ceremoniile de saptamana viitoare care vor marca 50 de ani de la obtinerea independentei statului.Om de stiinta, Gurib-Fakim a devenit in 2015 prima femeie presedinte al republicii de pe insula africana.Presedinta a negat toate acuzatiile, spunand ca a returnat banii, a relatat Reuters."Presedintele republicii mi-a spus ca ar demisiona si am cazut de acord privind o data a plecarii ei", a spus prim-ministrul Pravind Jugnauth reporterilor, fara a da mai multe detalii. "Interesul tarii este pe primul loc si sunt mandru ca Mauritius este un model de democratie in lume".Cotidianul L'Express a publicat documentele bancare care demonstrau ca Gurib-Fakim a folosit cardul de credit - care i-a fost oferit de Planet Earth Institute (PEI) din Londra - pentru a cumpara haine, bijuterii si alte obiecte de uz personal.Potrivit publicatiei, cardul i-a fost dat drept multumire pentru munca ei ca director onorific al organizatiei.