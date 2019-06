Tara in care a fost impuscat seful de stat-major al armatei, iar premierul acuza o lovitura de stat

#Ethiopia: Wearing military uniform, PM Abiy Ahmed has been on national TV praising the army and urged them to keep their unity. He also suggested situation in Bahir Dar is under-control. pic.twitter.com/qcjq44rxCb - Mohamed Bashiir (@mbashiir16) June 23, 2019

Prim-ministrul a aparut in uniforma militara la televiziunea nationala pentru a anunta atentatul impotriva generalului Seare Mekonnen, fara sa ofere detalii despre starea de sanatate a acestuia, potrivit unui corespondent al agentiei France Presse.Ambasada Statelor Unite la Addis Abeba a lansat o alerta, recomandand personalului sau sa se puna la adapost dupa informatii privind focuri de arma in capitala si violente in statul regional Amhara (nord-vest).Internetul a fost intrerupt in Etiopia si nu este disponibila nicio informatie suplimentara despre atentatul impotriva inaltului responsabil militar.Sambata seara, guvernul etiopian anuntase ca o tentativa de "lovitura de stat" a fost comisa de un "grup armat" in Amhara, a doua regiune a tarii ca populatie, fara sa prezinte detalii despre aceste violente."Tentativa de puci din statul regional Amhara este contrara Constitutiei si urmareste sa saboteze pacea atat de greu dobandita in regiune", a declarat intr-un comunicat biroul prim-ministrului."Aceasta tentativa ilegala trebuie condamnata de toti etiopienii si guvernul federal dispune de toate capacitatile pentru a invinge acest grup armat", a adaugat documentul.Un jurnalist prezent la Bahir Dar, capitala regionala, a declarat pentru AFP ca focuri de arma au fost auzite la putin timp dupa lasarea serii si au continuat cateva ore. Impuscaturile au incetat intre timp, a adaugat el.De la instalarea sa la putere, in aprilie 2018, dupa doi ani de tulburari in Etiopia, premierul reformator Abiy Ahmed a depus eforturi pentru democratizarea tarii.Printre altele, el a legalizat grupurile disidente, a imbunatatit libertatea presei si a reprimat incalcarea drepturilor omului arestand zeci de responsabili ai armatei si serviciilor de informatii.De asemenea, Abiy Ahmed a lansat un program de reforme economice si a incheiat pace cu Eritreea dupa peste 20 de ani de conflict.El se confrunta insa cu tensiuni interetnice recurente, in general legate de dreptul de proprietate a pamantului si utilizarea resurselor, care degenereaza frecvent in violente in aceasta tara cu peste 100 de milioane de locuitori.