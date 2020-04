Tara in care fortele de ordine au ucis mai multi oameni decat coronavirusul, de cand s-a impus izolarea

Ziare.

com

Comisia Nationala pentru Drepturile Omului (National Human Rights Commission/ NHRC) transmite ca a si primit dovezi in acest sens, intrucat oamenii care au sunat la ei au trimis fotografii sau imagini video.Grupul precizeaza ca fortele de ordine au ucis 18 persoane in Nigeria, de cand a fost institutita izolarea nationala la 30 martie, relateaza BBC Comparativ, coronavirusul a rapus 12 nigerieni, potrivit datelor oferite de ministrul Sanatatii din Nigeria.Nigeria, care are o populatie de aproximativ 200 de milioane, a raportat 407 de cazuri de coronavirus, dar exista temeri ca epidemia s-ar putea raspandi rapid in zonele supraaglomerate ale tarii.Fortele de securitate din Nigeria au aceasta reputatie ca sunt "brutale". Cel putin 1.476 de persoane au fost ucise in tara in ultimul an, conform Consiliului pentru relatii externe.In raportul despre perioada de izolare impusa in contextul COVID-19 in Nigeria, NHRC a anuntat ca a descoperit "8 incidente separate de coronavirus (...) care duc la un numar total de 18 decese".Totodata, grupul a declarat ca a primit peste 100 de reclamatii in 24 din cele 36 de state din Nigeria - inclusiv Lagos, Ogun si Abuja. In aceste trei state a fost prelungita izolarea cu inca doua saptamani.A.D.