Un ciclon face ravagii in Madagascar. Pana acum au murit zeci de oameni, 80.000 sunt sinistrati (Video)

Biroul national pentru gestionarea riscurilor si a dezastrelor (BNGRC) a anuntat in cadrul unui raport provizoriu ca 22 de persoane sunt in continuare date disparute, iar 17.170 au fost evacuate din cauza fenomenului meteorologic ce a afectat in weekend aceasta tara insulara din Oceanul Indian.Din numarul total de victime, 17 si-au pierdut viata luni in urma unei alunecari de teren care a dus la prabusirea unei case in localitatea Ivory situata in sud-estul capitalei Antananarivo.De asemenea, ploile diluviene si vantul violent au lasat in urma peste 80.000 de sinistrati, informeaza si AFP.Numeroase asezari au ramas fara alimentarea cu energie electrica.Circulatia pe cinci drumuri nationale a fost intrerupta, iar 17 centre sanitare au fost distruse.Potrivit raportului BNGRC, 3.191 de hectare de culturi de orez au fost in totalitate inundate in capitala tarii.Ciclonul a lovit vineri zona estica a Madagascar si a parasit zona duminica continuandu-si traiectoria catre sud-estul tarii cu o viteza medie de 15 kilometri pe ora.Madagascar, una dintre cele mai sarace tari din lume, este frecvent afectata de cicloane. In martie 2017, Enawo a provocat moartea a 78 de persoane.In ultimii zece ani, aceasta tara insulara a fost lovita de patruzeci si cinci de cicloane si furtuni tropicale.