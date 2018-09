Zeci de morti si sute de disparuti dupa scufundarea unui feribot in Tanzania (Foto&Video)

At least 44 dead in #Tanzania as ferry capsizes in Lake Victoriahttps://t.co/AZGUUFfvbk pic.twitter.com/KYilA7AzCD - Jacaranda News (@JacaNews) September 21, 2018

It is a terrible accident; after ferry capsizes, sinks in Lake Victoria. God bless all #RIP #Tanzania our prayers for all involved in that accident. Also we call for #ChangeTanzania pic.twitter.com/3qQWvwrktB - Wote Initiative for Development Empowerment (@woteinitiative) September 20, 2018

Rescue operations are underway to save sinking #Tanzania ferry. More than 100 passengers saved so far. There are reports that the boat was overloaded with more than 400 people on board and that the weather was bad. via @BBCAfrica #NTVNews Photo (Stephen Msengi) pic.twitter.com/OggO53ovHO - Maurice Mugisha (@MauriceMugisha) September 20, 2018

More than 40 people have drowned and scores are feared missing after a ferry sank in #Tanzania's Lake Victoria. pic.twitter.com/srZ2g5HkIp - Press TV (@PressTV) September 21, 2018

Ziare.

com

Comisarul regional din Ukerewe, colonelul Lucas Magembe, a declarat pentru Reuters ca misiunea de salvare a supravietuitorilor de pe urma dezastrului a fost oprita pana vineri, 44 de persoane fiind confirmate a fi decedate.Estimarile initiale au aratat ca feribotul MV Nyerere transporta mai mult de 300 de persoane la bord. Acesta s-a scufundat joi dupa-amiaza la doar cativa metri de docul din districtul Ukerewe, potrivit operatorului national de servicii de feribot TEMESA.Dar a fost greu sa se stabileasca numarul exact de pasageri de la bord, deoarece persoana care elibera biletele s-a inecat, iar dispozitivul care inregistra datele s-a pierdut in mare.Purtatorul de cuvant al TEMESA, Theresia Mwami, a declarat ca operatorul a efectuat intretinerea feribotului in ultimele luni, revizuind doua motoare.Accidentul a avut loc intre doua insule din Lacul Victoria, cel mai mare lac din Africa, care se intinde la granitea dintre Tanzania, Uganda si Kenya.