Americanii sustin ca au ucis 52 de teroristi intr-un raid aerian si niciun civil nu a fost ranit

Intr-un comunicat al armatei americane citat de BBC, se arata ca nu au fost raniti sau ucisi civili in raidul care a fost lansat sambata, ca raspuns la un atac al unui "grup mare" de militanti asupra fortelor somaleze intr-o zona contestata din sudul capitalei Somaliei, Mogadishu.Tatal si sotia unui barbat identificat ca fiind unul dintre autorii atentatului sinucigas coordonat de al-Shabaab la un hotel din Nairobi au fost arestati de politia din Kenya. Atacatorul, unul dintre cei cinci militanti al-Shabaab care au intrat in complexul hotelier marti, a fost identificat ca fiind Mahir Khalid Riziki, un barbat in varsta de 25 de ani care a crescut in orasul Mombasa din Kenya, acolo fiind recrutat de gruparea terorista, conform autoritatilor.Desi au fost fortati sa paraseasca marile orase, militantii al-Shabaab controleaza zone importante din regiunile rurale din sudul si centrul Somaliei si continua sa coordoneze atacuri sinucigase si alte atacuri in Mogadishu si in alte orase.SUA au intensificat raidurile aeriene impotriva al-Shabaab in Somalia de cand Donald Trump si-a inceput mandatul, coordonand cel putin 47 astfel de atacuri in 2018. Unele dintre raiduri au avut ca tinta lideri importanti sau oficiali financiari.Al-Shabaab, care este afiliata gruparii teroriste al-Qaida, isi finanteaza operatiunile printr-o retea extinsa de "taxare" si santaj.In octombrie, SUA au anuntat ca un raid aerian a ucis aproape 60 de militanti in Haradhere din provincia Mudug.Conform unor cercetari ale Institului Hiraan, din Mogadishu, al-Shabaab s-a adaptat noii amenintari, astfel nefiind suficiente raidurile aeriene pentru a infrange gruparea.