Londra avertizeaza: Al-Qaida "renaste" si cauta sa tinteasca avioane in Europa

Ziare.

com

Al-Qaida, care se afla in spatele atentatelor din 11 septembrie 2001, soldate cu aproape 3.000 de morti, "continua sa vrea sa comita atacuri in aviatie" si dezvolta tehnologie menita sa doboare avioane, afirma Wallace intr-un interviu acordat Sunday Times."Amenintarea asupra aviatiei este reala", afirma el in acest interviu publicat in weekend. Al-Qaida "s-a reorganizat. Ei fac eforturi in vederea tot mai multor comploturi vizand Europa si s-au familiarizat cu noi metode", afirma el.Ascensiunea Statului Islamic a eclipsat amenintarea reprezentata de Al-Qaida in ultima perioada, mai ales dupa ce cel mai important lider al organizatiei, Osama bin Laden, a fost ucis de fortele americane in Pakistan, in 2011.Insa Wallace apreciaza ca pericolul pe care Al-Qaida il reprezinta nu a scazut niciodata."Al-Qaida a stat linistita la colt si a incercat sa stabileasca cum va arata secolul al XXI-lea, in timp ce Statul Islamic devenea cea mai recenta banda terorista", a declarat el. "Insa ei nu au disparut".Directorii serviciilor britanice de informatii sunt ingrijorati de decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage trupele americane din Siria Wallace apreciaza ca acest lucru va crea un "nou refugiu sigur pentru ca islamistii sa lanseze atacuri vizand Occidentul".Aceste declaratii reprezinta un ecou al unor ingrijorari exprimate de politicieni americani, intre care si senatorul Lindsey Graham, care l-a avertizat pe Trump, saptamana trecuta, ca decizia sa cu privire la retragerea trupelor din Siria ar putea sa conduca la "un al doilea 9/11 (11 septembrie) ".Wallace a facut aceste declaratii in contextul haosului de pe Aeroportul Gatwick, in Marea Britanie, in care survolarea unor drone a condus la anularea a zeci de zboruri Politia din Sussex a anuntat ca nu exista indicii care sa arate ca aceste incidente pe Aeroportul Gatwick ar avea vreo legatura cu terorismul.