Bilantul catastrofei din Albania creste la 40 de morti

Cutremurul de magnitudinea 6,4 - cel mai puternic in aceasta tara din Balcani din ultimele decenii - a avut loc inainte de zori, marti, a ras imobile intregi si a prins victime intre daramaturi."Am gasit zece noi victime in noaptea (de miercuri spre joi). Numarul mortilor a ajuns la 40", a anuntat ministerul intr-un comunicat, relateaza AFP.Salvatorii au gasit 46 de supravietuitori, spitalizati la Tirana, insa speranta de a gasi alte victime in viata scade ora de ora.Munca salvatorilor este ingreunata de replici neincetate.Aproximativ 650 de persoane au fost ranite in catastrofa, dintre care zece grav, potrivit Ministerului Sanatatii.Tirana a decretat starea de urgenta in cele doua orase cele mai afectate - localitatea turistica Durres, la Marea Adriatica, si Thumane, la nord de capitala.