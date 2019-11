Bilantul cutremurului din Albania a ajuns la 21 de morti. MAE lanseaza un avertisment

Avertisment MAE

Potrivit bilantului anuntat marti seara de Ministerul de Interne de la Tirana, 21 de persoane au murit, iar aproximativ 600 au fost ranite in urma cutremurului de 6,3 grade produs marti dimineata in Albania, informeaza La Repubblica.Cel putin 43 de persoane au fost scoase in viata de sub daramaturi.Echipele de interventie continua cautarea persoanelor disparute.Premierul Albaniei, Edi Rama, a vizitat orasul Thumane, unde s-a intalnit cu membri ai familiilor sinistrate.Pe de alta parte, Ministerul de Externe de la Bucuresti informeaza romanii care se afla sau vor sa calatoreasca in Albania ca exista posibilitatea aparitiei unor replici seismice de intensitati diferite, precum si a unor disfunctionalitati in infrastructurile de transport si energie."Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor romani, pe cat posibil, sa amane calatoriile care nu sunt necesare, iar celor care sunt prezenti pe teritoriul acestui stat sa urmareasca in mod constant media locala", transmite MAE.Institutia precizeaza ca romanii aflati in Albania pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei in Albania: +35542303133; +35542303104, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, romanii care se confrunta cu urgente au la dispozitie si telefonul de permanenta al sectiei consulare a Romaniei la Tirana: +355694036352.