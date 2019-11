Bilantul cutremurului din Albania a ajuns la 49 de morti

Ziare.

com

Aproximativ 2.000 de persoane au fost ranite in urma seismului, a declarat Ogerta Manastirliu, ministrul albanez al Sanatatii, informeaza agentia Associated Press.Zonele cele mai afectate de cutremurul de suprafata de 6,4 grade produs marti sunt orasele Durres si Thumane.Presedintele Albaniei, Ilir Meta, a vizitat orasul Durres alaturi de premierul in exercitiu din Kosovo, Ramush Haradinaj.