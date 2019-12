Cutremurul din Albania: Primele arestari dupa prabusirea unor cladiri construite ilegal. Persoanele sunt acuzate de crima

Ziare.

Doua dintre persoanele arestate detineau hoteluri care s-au prabusit in orasul Durres, una din zonele cele mai grav afectate.Ambele hoteluri fusesera construite in mod ilegal, informeaza BBC News online. Dupa caderea comunismului, in anul 1990, in Albania au inceput sa fie consturite tot mai multe cladiri ilegale.Procurorii albanezi au emis mandate de arestare pentru 17 persoane, inclusiv constructori, ingineri si oficiali suspectati de incalcarea normelor de siguranta. Opt dintre suspecti sunt in continuare cautati de autoritati si Politia a transmis ca unii dintre acestia au fugit din tara dupa seism.Cutremurul, produs in dimineata zilei de 26 noiembrie , care a avut o magnitudine de 6,4 grade, s-a soldat cu 51 de morti, mii de persoane au ramas fara locuinte, iar peste 14.000 de cladiri au fost avariate.Epicentrul seismului a fost la 34 de kilometri nord-vest de capitala Albaniei, Tirana. Majoritatea deceselor s-au produs la Durres si Thumane, aproape de epicentru.