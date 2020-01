"Mica tara diabolica": De ce starneste Albania mania Iranului

SUA si Albania, o "alianta de neclintit"

"Exista o tara mica, dar diabolica, in care americanii comploteaza cu tradatorii Iranului impotriva Republicii Islamice." Aceste cuvinte au fost pronuntate de insusi liderul spiritual si politic suprem al Repubicii Islamice Iran, marele ayatollah Ali Khamenei. Afirmatia a fost facuta imediat dupa uciderea generalului iranian Qassam Soleimani, la inceputul lunii ianuarie, cu ajutorul unei drone americane.Tara de care vorbeste Khamenei si care a ajuns in ultimele zile in centrul politicii internationale ca urmare a agravarii conflictului dintre SUA si Iran este Albania. Guvernul acestei tari din Balcani care este membra a NATO a salutat imediat uciderea lui Soleimani. Imediat dupa aceea, Guvernul de la Tirana a expulzat din tara doi diplomati iranieni, din cauza unor activitati incompatibile cu statutul de diplomat.Dar ce are tocmai aceasta mica tara de la Marea Adriatica in comun cu marile conflicte ale lumii?Povestea e veche de cativa ani si are legatura cu membrii asa-numitei organizatii Mojahedin-e-Khal (MEK). Aceasta organizatie iraniana, numita frecvent "Mujahedinii Poporului", a actionat multa vreme din tara vecina Irak impotriva regimului teocratic de la Teheran.Iranul percepe MEK ca pe o organizatie terorista. Albania, tara NATO, cel mai fidel aliat al SUA din Balcani, s-a declarat dispusa sa gazduiasca 3.000 de membri ai MEK.Dupa un acord umanitar incheiat in 2013 intre guvernele albanez si american, acestia si-au facut aparitia in Albania. Primirea lor in tara a avut loc in cadrul "aliantei de neclintit cu SUA", dupa cum a declarat saptamana trecuta premierul albanez Edi Rama, in reactie la amenintarile ayatollahului Khamenei.Rama apreciaza ca gazduirea membrilor MEK este un factor de risc pentru tara, dar "un risc care onoreaza Albania si duce mai departe traditia albaneza." El a facut astfel aluzie la protectia oferita de Albania evreilor in timpul ultimei conflagratii mondiale, astfel ca niciun evreu nu a fost predat nazistilor.Astazi Mujahedinii Poporului traiesc intr-o tabara de mari dimensiuni, pazita cu strasnicie, aflata la nici 30 de kilometri departare de capitala Tirana.De cand Iranul a amenintat ca va razbuna uciderea generalului Soleimani, ei sunt inspaimantati. Masurile de securitate in jurul taberei au fost inasprite. Consilierul juridic al MEK din Albania, Behzad Saffari, a declarat pentru Deutsche Welle ca membrii MEK nu se pot simti in siguranta nicaieri."Suntem amenintati pretutindeni in lume de teroarea regimului iranian. Ambasada Iranului din Tirana si ambasadele din alte capitale europene sunt centre ale operatiilor teroriste derulate de acel regim", a continuat Saffari. Faptul ca organizatia sa este tinta spionajului iranian a fost confirmat si de serviciile de securitate germane.Expulzarea celor doi diplomati iranieni a fost salutata de reprezentanti ai MEK la Tirana. "Acesta este un pas curajos si demn in lupta contra terorismului si pentru protectia securitatii nationale a Albaniei. Si ii apara pe disidentii iranieni aflati in exil", a afirmat Saffari.Primirea in tara a membrilor MEK a dus in ultimii ani la tensiuni repetate intre Albania si Iran. In octombrie 2019, politia albaneza a detectat o celula terorista ghidata de regimul de la Teheran, insarcinata cu organizarea unor atacuri impotriva MEK in tara balcanica.Politia albaneza este incredintata ca acea celula este parte a militiilor "Quds" (Ierusalim in limba araba), o unitate de elita a Gardienilor Revolutiei din Iran.Expertul albanez in materie de securitate, Redion Qiriazi, a declarat ca "regimul iranian ameninta tot mai concret Albania, mai ales prin atacuri cibernetice si teroriste izolate.Din acest punct de vedere, Iranul dispune de capacitati stabile si verificate. Aceste atacuri ar putea avea loc pe teritoriul albanez, dar si in alte tari in care soldati albanezi participa la misiuni internationale - de pilda, in Orientul Mijlociu si in Asia Centrala", a explicat Qiriazi pentru DW.Saffari crede ca astfel de actiuni nu ameninta doar Albania, ci intreaga regiune balcanica. "In strategia pe termen lung a Iranului, Balcanii sunt poarta de intrare in Europa a fundamentalismului islamic si a terorismului", a explicat el.Generalul american Michael Barbero a declarat, in cadrul unei conferinte pe teme de securitate care a avut loc la Tirana la inceputul anului, ca Albania trebuie sa fie vigilenta, fiindca fiecare aliat al SUA ar putea deveni o tinta pentru Iran. El a dat tarii asigurari ca poate miza pe sprijin din partea administratiei de la Washington si din partea NATO. "Alianta va reactiona la orice atac asupra unui stat membru", a evidentiat Barbero.