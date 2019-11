Salvatorii romani au ajuns in Albania. Cati sunt si ce urmeaza sa faca

Ziare.

"Echipa de cautare-salvare din cadrul IGSU a ajuns in Albania si urmeaza sa se deplaseze catre localitatea desemnata de autoritatile albaneze, care se afla la 40 de km de Capitala", anunta Raed Arafat, intr-o postare pe Facebook El subliniaza ca este prima participare a echipei Ro-USAR intr-o misiune reala la solicitarea emisa de guvernul Albaniei prin Mecanismul European de Protectie Civila."Gestul Romaniei de a trimite intr-un timp scurt o echipa de cautare-salvare este unul de normalitate si de solidaritate intr-o situatie tragica, care a lovit poporul albanez. Condoleante familiilor victimelor si mult succes echipei noastre in misiunea lor de salvare", afirma Arafat.Mai devreme marit, seful DSU a precizat ca peste 50 de pompieri urmau sa plece in Albania, in misiuni de cautare-salvare "In urma aprobarii domnului ministru Marcel Vela si a domnului ministru Nicolae Ciuca, deja echipa noastra de cautare-salvare medie, care este autorizata de Natiunile Unite, este in curs de pregarire pentru a decola in jurul orei 15:00 catre Albania. Avem accceptul autoritatilor albaneze, prin Mecanismul Protectiei Civile, pentru ca noi ne deplasam la solicitarea care s-a depus prin Mecanismul de protectie civila. Am facut o oferta si am fost imediat acceptati pentru plecare acolo", declara Raed ArafatPotrivit acestuia, echipa este alcatuita din 52 de salvatori pompieri, un medic si un asistent de la SMURD Bucuresti.Echipa medicala are ca "rol asigurarea salvatorilor nostri daca se intampla ceva"."Ei pleaca cu 12 tone de materiale proprii pentru cautare-salvare", afirma Arafat.Echipa a plecat cu doua avioane ale Ministerului Apararii Nationale.Un cutremur puternic de magnitudine 6,4 a zguduit Albania, marti, cu putin timp inainte de ora locala 4:00, al doilea in aproximativ doua luni.Ministerul Apararii a precizat ca este cel mai puternic cutremur din Albania din ultimii 30 de ani. Bilantul negru a ajuns la 21 de morti