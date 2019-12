UE promite un ajutor de 15 milioane de euro pentru Albania in urma cutremurului

Ziare.

com

Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene, a anuntat ajutorul la Bruxelles, adaugand ca UE va organiza de asemenea o conferinta a donatorilor si va trimite 200 de oameni pentru a ajuta la reconstructie in urma cutremurului.Von der Leyen a scris de asemenea pe Twitter ca a discutat cu premierul albanez Edi Rama, relateaza dpa."Am mare respect pentru poporul albanez care a ramas calm in pofida circumstantelor. Doresc sa stie ca UE este alaturi de ei cu compasiune si cu actiune", a mentionat presedinta Comisiei Europene.Cel putin 50 de oameni si-au pierdut viata si peste au fost 650 raniti in cutremurul produs saptamana trecuta in Albania , cel mai puternic care a lovit aceasta tara in ultimele decenii. Salvatorii au incetat sambata operatiunile de cautare a victimelor.Potrivit guvernului albanez, cutremurul cu o magnitudine de 6,4 a avariat aproape 2.000 de cladiri. Albania nu este stat membru al UE, dar spera sa inceapa negocierile de aderare la blocul comunitar.