Actorul Pavel Ustinov a fost condamnat la trei ani si jumatate de inchisoare dupa protestele din Moscova

Ustinov este cea de-a saptea persoana condamnata in urma protestelor de la Moscova prin care se cerea ca mai multi membri ai opozitiei sa poata candida la alegerile locale din Rusia, insa aurtoritatile au refuzat acest lucru.Instanta a hotarat ca Ustinov s-a aflat printre activistii care au opus rezistenta cand a fost arestat de politisti in timpul protestului din 3 august, in centrul Moscovei. Verdictul a fost acela ca actorul ar fi ranit un politist, dislocandu-i umarul.Ustinov a negat ca ar fi participat la protest. El a declarat ca a ajuns din intamplare la manifestatie, asteptand un prieten in apropiere de o statie de metrou in momentul in care a fost abordat de politie. De asemenea, acesta a negat ca ar fi ranit pe cineva.Ustinov a studiat actorie si a participat in mai multe filme, in Rusia.Refuzul autoritatilor de a inregistra candidatii opozitiei pe listele electorale din motive tehnice a condus la cea mai mare miscare sustinuta de protest din Rusai, incepand cu anii 2011-2013, la care au participat aproximativ 60.000 de oameni, la un moment dat.