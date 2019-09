Alegeri locale in Rusia, dupa o vara de reprimare a manifestatiilor si a opozitiei

Ziare.

Campania electorala a fost marcata de tulburari, in special la Moscova, unde au avut loc cele mai ample represiuni judiciare din ultimul deceniu: in urma manifestatiilor - majoritatea neautorizate - in capitala au fost arestati aproape 2700 de protestatari. Evenimentele isi gasesc precedent doar in valul de proteste din 2011-2012, dinainte de revenirea lui Vladimir Putin la Kremlin, dupa un mandat de premier.Aproape la fiecare sfarsit de saptamana, moscovitii au protestat vara aceasta impotriva interzicerii unor candidaturi din partea opozitiei pentru parlamentul local. Practic toti candidatii opozitiei au fost arestati pentru scurt timp ; unii manifestanti au primit pedepse mai grele cu inchisoarea, iar un barbat a fost condamnat chiar la cinci ani de detentie pentru ca a instigat pe Twitter la atacuri asupra copiilor politistilor.Rezultatele votului vor fi urmarite, potrivit analistilor, in perspectiva alegerilor parlamentare nationale din 2021 si vor influenta viitorul politic al Rusiei, la inceputul celui de-al treilea deceniu de cand se afla la putere presedintele Putin.Tatiana Stanovaia, sefa biroului de analiza R.Politik, apreciaza ca in campania electorala s-a putut observa cresterea prapastiei dintre guvernantii care doresc sa mentina situatia actuala si rusii care cer schimbari politice. "Alegerile parlamentare de la Moscova pun sub semnul intrebarii capacitatea autoritatilor de a accepta aceasta noua realitate. Acestea au incercat sa actioneze si sa gandeasca in stil vechi. Putin crede ca totul merge bine", a declarat ea agentiei France Presse.Pentru alegerea celor 45 de deputati ai Dumei (organul legislativ) din Moscova au drept de vot aproape 7,2 milioane de alegatori. Parlamentul local este dominat de partidul de guvernamant Rusia Unita si nu s-a opus pana acum politicilor primarului Serghei Sobianin, sustinator al Kremlinului. Cu toate acestea, niciun candidat nu se prezinta oficial din partea formatiunii respective, care a ajuns la cel mai scazut nivel de popularitate din istoria sa.Alexei Navalnii, cel mai cunoscut lider al opozitiei, le-a cerut moscovitilor "sa voteze inteligent", sustinand opozantii cu cele mai mari sanse de a-i invinge pe candidatii puterii, in majoritate comunisti."Votul inteligent" este "un vot de protest impotriva candidatilor partidului aflat la putere, niste lenesi, hoti si escroci care nu muncesc in interesul poporului", a explicat pe Twitter o apropiata a lui Navalnii, avocata Liubov Sobol, care a facut greva foamei timp de o luna dupa ce i s-a interzis sa candideze.AFP apreciaza ca aceasta strategie a divizat opozitia. Fostul oligarh Mihail Hodorkovski, aflat in strainatate, le-a cerut alegatorilor din Moscova sa voteze doar pentru cei care condamna represiunea politica.Presedinta comisiei electorale, Ella Pamfilova, a dat asigurari ca alegerile vor fi corecte si a sustinut ca "este inacceptabil sa se incerce discreditarea muncii noastre". Ea a justificat descalificarea unor potentiali candidati aratand ca acestia au depus documente necorespunzatoare sau au falsificat semnaturi.In afara Moscovei, printre cele mai controversate campanii a fost cea pentru alegerea guvernatorului din Sankt Petersburg, unde Kremlinul sustine un candidat foarte nepopular - actualul detinator al functiei, Alexandr Beglov. Unii experti se asteapta, potrivit AFP, la noi manifestatii, desi nu prevad un vot de protest la scara mare. Stanovaia apreciaza ca "situatia devine inflamabila" si "este de-ajuns o scanteie".