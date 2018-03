Alegeri prezidentiale in Rusia: Aproximativ 110 milioane de alegatori sunt asteptati duminica la urne

Vladimir Putin (independent)

Vladimir Jirinovski (Partidul Liberal Democrat)

Pavel Grudinin (Partidul Comunist)

Grigori Iavlinski (Iabloko)

Boris Titov (Partidul Cresterii)

Serghei Baburin (Uniunea Nationala a Rusiei)

Maxim Suraikin (Comunistii Rusiei)

Ksenia Sobciak (Initiativa civica)

La startul cursei electorale sunt aliniati opt candidati:Marele absent al acestor alegeri este Alexei Navalnii, liderul opozitiei din Rusia, caruia i-a fost interzis sa candideze in cadrul alegerilor prezidentiale din cauza unei condamnari.Daca niciunul dintre candidati nu reuseste sa adune 50% +1 din numarul total de voturi valabil exprimate, atunci va fi organizat un al doilea tur al alegerilor prezidentiale. Potrivit sondajelor de opinie, acest lucru este putin probabil, din moment ce Vladimir Putin pare sa aiba sprijinul unei majoritati covarsitoare a rusilor.Conform sondajelor de opinie, 71% dintre rusi il vor vota pe Vladimir Putin. Acesta este urmat la mare distanta de Pavel Grudinin, care este creditat de 7% dintre cetatenii Rusiei.Liderul ultranationalist Vladimir Jirinovski are o sustinere de 5,7%, iar prezentatoarea tv Ksenia Sobciak, in varsta de 36 de ani, candidata partidului Initiativa Civica, ar urma sa fie votata de 1% dintre rusi.Conform estimarilor, rata de participare la vot va fi de peste 70%.