Google si Facebook resping acuzatiile Rusiei privind publicitatea politica in timpul alegerilor

Gigantul internet nu a confirmat, dar nici nu a negat intr-un comunicat ca a difuzat o asemenea publicitate, relateaza Reuters.Autoritatea rusa de reglementare a comunicatiilor a declarat ca Google si Facebook au distribuit publicitate politica in timpul alegerilor , ceea ce ar putea fi considerat ca o ingerinta."Sustinem publicitatea politica responsabila si ne asteptam ca aceasta sa respecte cerintele legislative locale, inclusiv legile privind alegerile si drepturile de vot, precum si o 'tacere electorala' obligatorie pentru orice zona geografica in care este orientata o astfel de publicitate", a declarat Google in comunicat.Facebook la randul sau a precizat luni ca agentii de publicitate, si nu compania in sine, sunt responsabile pentru respectarea legilor electorale locale.Alegeri locale si regionale au avut loc duminica in mai multe regiuni ruse. La Moscova, partidul de guvernamant Rusia Unita, care il sprijina pe presedintele Vladimir Putin, a pierdut un mare numar de locuri in consiliul local , a anuntat luni agentia de presa RIA.