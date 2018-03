Mai multi alegatori rusi acuza ca angajatorii ii preseaza sa voteze si sa o dovedeasca

Ziare.

The Associated Press scrie ca a vazut mesaje trimise vineri mai multor angajati la nivel regional, prin care acestia sunt indemnati sa-si indeplineasca datoria de cetateni si sa raporteze cand si unde au votat.Intr-un mesaj se precizeaza ca angajatorii vor tine o evidenta cu aceste informatii si o vor preda conducerii.Un angajat al administratiei regionale din Perm a declarat sub protectia anonimatului, de teama unor repercusiuni, ca asemenea mesaje au fost trimise personalului in domeniul edicatiei, sportului si institutiilor administrative.In contextul in care autoritatile sunt sigure ca Vladimir Putin va obtine un nou mandat, ele depun eforturi ca prezenta la vot sa fie cat mai mare.O organizatie de monitorizare a alegerilor a avertizat ca observatori independenti ar putea sa fie tinta unor "atacuri" in ziua alegerilor prezidentiale.Grigori Melkoniant, copresedintele Centrului independent Golos, a declarat sambata pentru AP ca asupra organizatiei se exercita presiuni tot mai mari odata cu apropierea scrutinului.Organizatia a inregistrat un numar "alarmant" de plangeri, in ultimele zile, potrivit carora angajatorii obliga sau exercita presiuni asupra muncitorilor sa voteze, a declarat el.Melkoniant a catalogat drept "fara precedent" sumele cheltuite in vederea scoaterii alegatorilor la urne."Suntem ingrijorati cu privire la posibile provocari. Ma tem ca observatori independenti vor deveni tinte ale unor atacuri", a declarat el, fara sa faca alte precizari.In contextul in care autoritatile americane ancheteaza un amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, Moscova a avertizat cu privire la un eventual amestec in alegerile de duminica.Peste 1.500 de observatori internationali vor monitoriza scrutinul alaturi de mii de observatori rusi. Guvernul vrea sa se asigure ca alegerile sunt "curate", dupa ce ultimele alegeri prezidentiale, in 2012, au fost patate de acuzatii de frauda si de introducere ilegala de buletine de vot in urne.Spre deosebire de scrutinul trecut, presedintele in exercitiu Vladimir Putin nu se confrunta cu opozanti puternici.Rusia organizeaza duminica alegeri prezidentiale, iar peste 110 milioane de alegatori sunt asteptati la urne intr-un scrutin care, cel mai probabil, ii va garanta lui Vladimir Putin un nou mandat de presedinte.