Opozitia si observatorii din Rusia au denuntat cateva mii de nereguli la alegerile prezidentiale

Organizatia neguvernamentala Golos, specializata in monitorizarea alegerilor si care a intocmit o harta cu fraude pe site-ul sau internet, a raportat in doar cateva ore 1.839 de cazuri de nereguli, cum ar fi umplerea urnelor cu buletine de vot, cazuri de voturi multiple si obstructionarea activitatii observatorilor.Golos si-a manifestat ingrijorarea fata de constrangerile exercitate de catre angajatori sau de universitati, care i-au obligat pe angajati si pe studenti sa voteze nu la locul lor de resedinta, ci la locul lor de munca sau de studiu "unde se poate controla participarea lor la scrutin".Miscarea principalului adversar al Kremlinului, Aleksei Navalnii, care sustine ca a trimis peste 33.000 de observatori la birourile de votare, raporteaza, de asemenea, sute de cazuri de frauda, in special la Moscova si in regiune, la Sankt-Petersburg si Baskortostan, in Urali.Navalnii - care a fost impiedicat sa participe la scrutin din cauza unei condamnari penale pe care el a catalogat-o ca fiind orchestrata de putere - a difuzat pe contul sau de Twitter duminica dimineata o inregistrare video care arata - potrivit lui - introducerea in urna a mai multor buletine la o sectie de votare din Extremul Orient al Rusiei, iar Comisia electorala a promis sa investigheze cazul.Militanti ai opozitiei au indicat de asemenea ca alegatori au fost transportati cu autobuzul la sectii de votare de catre politie sau distribuiri de cupoane cu reduceri rusilor care merg la urne.Simpatizantii sai trimisi ca observatori denunta de asemenea ca sunt impiedicati sa-si exercite calitatea de observatori.