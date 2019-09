Partidul lui Putin pierde o treime din mandate in alegerile locale la Moscova, dar isi pastreaza majoritatea

Ziare.

com

Potrivit RIA Novosti, partidul lui Vladimir Putin ar urma insa sa-si pastreze majoritatea in adunarea din capitala, cu 26 de mandate din 45, relateaza Reuters.Moscovitii s-au prezentat, duminica, la urne in alegeri foarte urmarite, din cauza excluderii a numerosi candidati din opozitie, care a condus la manifestatii importante in aceasta vara.Opozantii exclusi, intre care se afla numerosi sustinatori ai lui Aleksei Navalnii, au acuzat autoritatile ca i-au indepartat cu buna stiinta din scrutin.Cu doi ani inaintea alegerilor legislative, Navalnii a facut din acest scrutin o etapa esentiala a bataliei impotriva Rusiei Unite, a carei cota se afla la cel mai scazut nivel din ultimii zece ani, din cauza nemultumirii provocate de cresterea varstei de pensionare si scaderii constante a veniturilor.In 2014, Rusia Unita a obtinut 28 de mandate, carora li s-au adaugat alesi independenti pe care i-a sustinut.Partidul Comunist a inregistrat de aceasta data o ascensiune, obtinand 13 mandate, fata de cinci in scrutinul anterior.Partidul Iabloko (liberal, opozitie), a obtinut trei mandate, la fel ca Partidul Rusia Dreapta, tot potrivit RIA Novosti.Citeste si Rusia acuza Google si Facebook de "interferente in alegerile democratice"