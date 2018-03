Putin le-a multumit alegatorilor si a vorbit de interesul national: Acum ma voi gandi la ce trebuie facut si cum trebuie facut

Ziare.

Putin a precizat ca rezultatul alegerilor este o recunoastere a obiectivelor realizate in ultimii ani, in ciuda conditiilor dificile, si ca Rusia are un viitor stralucit daca poporul va ramane unit."As vrea sa le transmit celor care s-au adunat aici la Moscova si sustinatorilor nostri din toata tara: multumesc pentru acest rezultat. Vad in aceasta situatie recunoasterea lucrurilor facute in ultimii ani, in conditii foarte dificile, precum si increderea si speranta poporului nostru ca vom lucra la fel de greu, la fel de responsabil si mai eficient", a spus presedintele rus in exercitiu.Dupa anuntarea rezultatelor partiale, Vladimir Putin s-a deplasat la sediul de campanie pentru a discuta cu echipa sa."Toate schimbarile in cadrul guvernului trebuie sa fie efectuate de catre presedinte, care va prelua noul mandat, asa ca acum ma voi gandi la ce trebuie facut si cum trebuie facut. Toate schimbarile vor avea loc dupa inaugurare.Este foarte important pentru noi ca diferitele forte politice sainteresul national. Este important sa intelegem ca ne confruntam cu provocari uriase, pe care trebuie sa le depasim, trebuie sa indeplinim obiectivele natiunii. Si ma bazez pe voi toti sa continuam aceasta munca impreuna", a mai declarat Putin.Intrebat daca intentioneaza sa fie presedintele Rusiei si in 2030, Putin a raspuns amuzat: "Sa calculam. Credeti ca voi ramane in functie pana la 100 de ani? Nu, este putin ridicol". Urmatorul mandat al lui Vladimir Putin este in perioada 2018-2024.Vladimir Putin conduce cu 75,78% dintre voturi dupa numararea a 60% dintre circumscriptiile electorale, a anuntat Comisia Electorala Centrala de la Moscova. Prezenta la urne a fost de 63,7%, cea mai mica de pana acum.