Putin se pregateste, sub focul criticilor occidentale, sa triumfe la urne

GENERATIA PUTIN

Ziare.

com

Acuzat de Londra ca a "ordonat" otravirea unui fost agent dublu rus in Anglia , criticat de ONU din cauza sustinerii lui Bashar al-Assad in Siria, confruntat cu noi sanctiuni din Statele Unite vizand Moscova din cauza amestecului in alegerea lui Donald Trump in 2016, Putin a fost supus unui adevarant torent de critici, de o rara intensitate, in ultima sa saptamana de campanie.Dezmintiri, schimburi de acuzatii si amenintari cu represalii reciproce care au marcat saptamana rezuma un mandat marcat de o intoarcere in forta a Rusiei pe scena internationala, dar si instalarea unei atmosfere de cvasi-Razboi Rece pe fondul conflictului sirian, anexarii Crimeei si insurectiei in estul Ucrainei a separatistilor prorusi sustinuti de Moscova, acuza Kievul si Occidentul.Impasibil, Putin a incheiat o campanie minimala, intalnindu-se cu agricultori in sud, sustinand un discurs de doua minute la un concert in Crimeea si facand selfie-uri cu tineri.Creditat cu aproape 70% din intentiile de vot in ultimele sondaje, cel mai puternic om din Rusia, laudat ca a readus stabilitatea dupa anii '90 - cu pretul unui recul al libertatilor, acuza criticii -, are sa-si faca prea putine griji.La varsta de 65 de ani el urmeaza sa obtina duminica al patrulea mandat, care-l va tine la putere pana in 2024, aproape la un sfert de secol dupa ce a fost desemnat succesorul sau de catre Boris Eltin.Candidatul milionar al Partidului Comunist Pavel Grudinin este creditat cu 7-8% din intentiile de vot, iar al treilea, ultranationalistul Vladimir Jirinovski, cu 5-6%, urmat de jurnalista Ksenia Sociak, creditata cu 1-2% din intentiile de vot. Ceilalti patru candidati sunt creditati cu scoruri neglijabile.In lipsa suspansului si avand in vedere indemnurile la boicot ale opozantului Aleksei Navalnii, principalul obiectiv al Kremlinului in aceasta campanie a fost sa-i convinga pe alegatori sa iasa la vot, mai ales pe cei din "generatia Putin" - tinerii care voteaza prima oara si care-l stiu doar pe Putin la putere.Din Peninsula Kamciatka, in est, si pana in enclava Kaliningrad, in vest, cei 107 milioane de alegatori din imensa tara cu 11 fuse orare incep sa voteze la ora locala 8.00 - si anume de sambata seara de la ora 20.00 GMT (22.00, ora Romaniei) in estul tarii. Ultimele sectii de votare vor fi inchise duminica la ora 18.00 GMT (20.00, ora Romaniei).In strainatate, Kievul a decis sa blocheze votul alegatorilor rusi rezidenti in Ucraina, in semn de protest fata de organizarea alegerilor prezidentiale in Crimeea, peninsula ucraineana anexata de Moscova in 2014.Scrutinul are loc la exact patru ani de la ratificarea alipirii Crimeei, decisa in urma unui referendum denuntat drept ilegal de Kiev si Occident.Daca otravirea in Marea Britanie a lui Serghei Skripal si a fiicei sale are putine sanse sa influenteze votul rusilor - obisnuiti cu acuzatii occidentale la adresa Moscovei -, el risca insa sa dea tonul viitorului mandat al lui Vladimir Putin, ultimul sau mandat, potrivit Constitutiei, de care a promis sa nu se atinga."Consecintele in politica externa cu privire la Rusia vor fi mai serioase" decat la nivelul tarii, avertizeaza Aleksandr Baunov, un expert de la Centrul Carnegie din Moscova.Atacul "unui cetatean european pe un teritoriu european readuce temeri cu privire la Rusia. Nu este bine pentru Kremlin", apreciaza el.Sigur de realegerea lui Vladimir Putin, Kremlinul a facut totul ca participarea, singurul barometru adevarat al acestui scrutin, sa fie cat mai puternica posibil duminica.Aceasta miza a capatat o importanta deosebita odata cu indemnurile la boicot ale lui Alelsei Navalnii, marele absent din alegerile prezidentiale, singurul in masura sa mobilizeze zeci de mii de persoane impotriva puterii, dar a carui candidatura a fost interzisa din cauza unei condamnari judiciare pe care el o denunta ca "fabricata" piesa cu piesa.Presedintele rus in exercitiu aproape ca nu a facut campanie, limitandu-se la doua participari, de doua minute fiecare, la concerte de sustinere. El a refuzat orice dezbateri televizate.Insa s-a ilustrat printr-un discurs foarte dur pe care l-a sustinut in fata membrilor Parlamentului, in care a laudat indelung noile rachete "invincibile" ale armatei ruse, dezvoltate ca raspuns la proiecte de scurt antiracheta, somand Occidentul sa "asculte" in sfarsit Rusia."In America si in Europa, ei incearca sa ne faca sa ne pliem, sa ne ingenunchieze, insa noi stam drepti. Ne-au promis o criza, dar am rezistat. Aceasta este principala calitate a lui Putin", apreciaza Serghei Babaiev, un alegator moscovit in varsta de 55 de ani.