Rusia acuza Google si Facebook de "interferente in alegerile democratice"

Alegeri-test pentru Putin

"Astfel de actiuni sunt percepute ca interferenta in afacerile suverane ale Rusiei si impiedica desfasurarea alegerilor democratice in Federatia Rusa", a scris organismul rus pe site-ul sau.Reuters mentioneaza ca nu a putut contacta imediat Google sau Facebook pentru comentarii.In Rusia au loc duminica alegeri regionale, inclusiv la Moscova Roskomnadzor a anuntat vineri ca a cerut Facebook si Google sa interzica publicarea de reclame electorale in timpul scrutinului de duminica si cu o zi inainte, in conformitate cu legislatia rusa.Sectiile de vot s-au inchis duminica la Moscova si in majoritatea regiunilor Rusiei dupa o zi de alegeri locale care vor permite indeosebi masurarea sprijinului rusilor pentru candidatii pro-Kremlin si pentru presedintele Vladimir Putin , dupa o vara de manifestatii dur reprimate, informeaza AFP.Rezultatele definitive nu vor fi cunoscute decat luni, insa rata de participare la vot se anunta dezamagitoare in capitala rusa, unde doar 17,2% dintre alegatori se prezentasera la urne pana la ora 18:00Toata atentia era concentrata asupra Moscovei, unde manifestatii cu participarea a zeci de mii de persoane au avut loc toata vara la chemarea opozitiei, ai carei candidati au fost tinuti departe de scrutin, noteaza AFP. Cateva mii de persoane au fost arestate in timpul acestor manifestatii cvasisaptamanale.Duminica, singurul incident a fost arestarea a circa 15 persoane, intre care si fosta membra a miscarii Pussy Riot, Maria Alehina, si jurnalistul Ilia Azar.Rezultatele vor fi urmarite indeaproape, inaintea scrutinului legislativ din 2021, si vor contribui la configurarea viitorului politic al Rusiei, intr-un moment in care Vladimir Putin incepe cel de-al treilea deceniu de cand se afla la putere, acest mandat urmand sa se incheie in 2024.La Moscova, circa 7,2 milioane de alegatori erau inscrisi pe listele electorale pentru a alege 45 de deputati in parlamentul orasului, fidel primarului pro-Kremlin Serghei Sobianin.Vladimir Putin a votat la Academia de Stiinte. "Ceea ce conteaza nu este cantitatea, ci calitatea" candidatilor, a declarat el.In total, peste 5.000 de scrutine au avut loc duminica in intreaga tara. Rusii au avut de ales 16 guvernatori regionali si parlamentari locali in 13 regiuni, intre care si Crimeea , peninsula ucraineana anexata de Rusia in 2014.