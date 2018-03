UE si ONU nu recunosc votul din regiunea Crimeea in cadrul alegerilor din Rusia

MAE: Romania nu recunoaste alegerile din Crimeea

Maja Kocijancic, secretarul de presa al departamentului pentru relatii externe din cadrul UE, a precizat ca o misiune OSCE formata din observatori straini a prezentat un raport in privinta scrutinului prezidential din Rusia, relateaza site-ul publicatiei Ukriform."Uniunea Europeana nu recunoaste anexarea ilegala a Crimeei si a Sevastopolului de catre Rusia si, prin urmare, nu recunoaste alegerile organizate in aceasta peninsula. Activitatea observatorilor OSCE si observarea de catre diplomatii UE nu a cuprins si peninsula (Crimeea) ", a transmis Kocijancic.Potrivit Consiliului Electoral Central de la Moscova, 71,55% dintre alegatorii din Crimeea au participat la scrutinul prezidential rus. Vladimir Putin a obtinut 92,15% dintre voturile exprimate in aceasta regiune.Conform raportului OSCE prezentat marti la Bruxelles, alegerile din Rusia au avut loc intr-o atmosfera de "control politic si juridic excesiv", care a inclus si suprimarea opozitiei. Documentul mai arata ca observatorii internationali au inregistrat incalcari ale libertatii de intrunire si de exprimare in timpul campaniei electorale, ceea ce a generat lipsa unei concurente reale.In plus, OSCE a constatat favorizarea in mass-media a presedintelui in exercitiu Vladimir Putin si accentul pus in campania electorala pe cresterea prezentei la vot."Ne asteptam ca Rusia sa abordeze problemele si neajunsurile mentionate in raportul OSCE, intrucat aceste fapte reprezinta incalcari ale responsabilitatilor Moscovei si ale normelor internationale", se mai arata in raportul OSCE.ONU si-a exprimat, de asemenea, pozitia cu privire la ilegalitatea alegerilor prezidentiale din regiunea Crimeea, reamintind rezolutia Adunarii Generale a ONU care sustine integritatea teritoriala a Ucrainei."In ceea ce priveste situatia din Crimeea, Adunarea Generala s-a exprimat in mai multe randuri, in special prin Rezolutia 68/262 privind 'integritatea teritoriala a Ucrainei' si Rezolutia 71/205 privind 'situatia drepturilor omului in Republica Autonoma Crimeea si orasul Sevastopol'. In legatura cu alegerile nule din Crimeea, secretarul general al ONU a reamintit rezolutia Adunarii Generale a ONU privind integritatea teritoriala a Ucrainei si recunoasterea Rusiei ca un stat invadator", a precizat Stephane Dujarric, purtatorul de cuvant al secretarului general al ONU.Rusia a anexat regiunea ucraineana Crimeea in anul 2014, ca urmare a unui referendum, o manevra criticata dur de Occident. Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a anuntat ca nu renunta la initiativa de a recupera Crimeea, considerata "o parte integranta a Ucrainei", in timp ce presedintele rus Vladimir Putin a declarat recent ca nu va permite "niciodata" reintegrarea regiunii Crimeea de catre Ucraina.Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat ca Romania nu recunoaste anexarea ilegala a Republicii Autonome Crimeea si a orasului Sevastopol de catre Federatia Rusa si, prin urmare, nu recunoaste organizarea de alegeri pe acest teritoriu."Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca Romania nu recunoaste anexarea ilegala a Republicii Autonome Crimeea si a orasului Sevastopol de catre Federatia Rusa si, prin urmare, nu recunoaste organizarea de alegeri pe acest teritoriu, pozitie impartasita la nivelul UE si al statelor membre. MAE reafirma si cu acest prilej sprijinul pentru suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei, in granitele sale recunoscute international", a informat MAE prin intermediul unui comunicat remis