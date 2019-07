Zeci de candidati pentru Parlamentul Moscovei au fost exclusi, inclusiv militanti pentru alegeri corecte: Rezistam!

Ziare.

Comisia Electorala moscovita a autorizat sa participe 216 candidati, in timp ce alti 27 au fost exclusi din acest scrutin prevazut sa aiba loc in septembrie si pentru care opozitia rusa s-a mobilizat puternic. In jur de 50 de candidati asteapta inca o decizie oficiala asupra cazului lor.Aflat in fruntea sondajelor in circumscriptia lui, opozantul Ilia Iasin a anuntat luni ca si candidatura sa a fost blocata oficiala din cauza unui numar "prea mare" de semnaturi invalide, acuzatii pe care el le denunta ca fiind in totalitate fabricate."Trebuie sa perseveram, trebuie sa rezistam!", a lansat Iasin in timpul unei manifestatii convocate luni seara in centrul Moscovei.Locuitorii Moscovei sunt chemati la urne in 8 septembrie pentru un scrutin menit sa innoiasca mandatul de cinci ani a 45 de deputati din Parlamentul local, insarcinat cu validarea deciziilor primarului Serghei Sobianin, loial puterii.Potrivit legii, candidatii independenti trebuie sa adune semnaturile a cel putin 3% dintre potentialii lor alegatori in fiecare dintre cele 45 de districte ale Moscovei, adica circa 4.500-5.000 de persoane, pentru a avea dreptul sa concureze.Insa cei 17 candidati ai opozitiei care au reusit sa indeplineasca aceste exigente si-au exprimat indignarea impotriva unei proceduri de verificare pe care ei o considera opaca si care ii avantajeaza, in opinia lor, pe candidatii ce sustin actuala putere.Doua manifestatii care au avut loc duminica si luni au reunit circa 2.000 de persoane, pentru a cere inregistrarea tuturor candidatilor. Manifestatia de duminica s-a soldat cu aproximativ 40 de arestari, dintre care mai multi opozanti: Liubov Sobol, Ilia Iasin si Ivan Jdanov, aliati ai principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii.Inlaturata de la participarea la scrutinele cele mai importante, precum este cel prezidential, opozitia s-a mobilizat puternic pentru alegerile din Moscova, sperand sa obtina astfel un cuvant de spus in gestionarea bugetelor imense ale capitalei ruse.Intr-un context de reducere a veniturilor si de stagnare economica, opozitia intentioneaza de asemenea sa mizeze pe nemultumirea tot mai mare a rusilor. In ultimele luni, mai multi candidati ai puterii au inregistrat un esec in timpul alegerilor regionale in avantajul comunistilor si nationalistilor, in timp ce partidul puterii, Rusia Unita, inregistreaza unul dintre cele mai slabe scoruri ale sale din ultimii zece ani.