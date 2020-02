Bernie Sanders ii avertizeaza pe rusi: Nu va amestecati in alegerile americane

Ziare.

Senatorul american in varsta de 78 de ani a declarat vineri, in Bakersfield, California, ca a fost informat de oficiali americani ca Moscova incearca sa il ajute sa castige alegerile, precizand ca nu se stie insa in ce fel ar intentiona sa faca acest lucru, transmite BBC "Rusii vor sa submineze democratia americana divizandu-ne si, spre deosebire de actualul presedinte, ma opun cu tarie eforturilor lor si ale altor puteri externe care vor sa se amestece in alegerile noastre", a spus Sanders.Sanders este cotat in prezent cu cele mai mari sanse pentru a fi nominalizat candidatul prezidential al Partidului Democrat la alegerile din acest an.Vineri, publicatia The Washington Post a scris ca presedintele Donald Trump si alti oficiali americani au fost informati in legatura cu presupuse eforturi ale Rusiei de a-l sprijini pe Sanders.Reprezentantii Facebook, unul dintre principalele canale folosite de actori din Rusia pentru a influenta alegerile prezidentiale din SUA din 2016, au precizat ca exista indicii in acest sens.C.S.