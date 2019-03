Bernie Sanders s-a inscris iar in cursa interna a democratilor pentru Casa Alba: Trump e cel mai periculos presedinte din istoria recenta a SUA!

Ziare.

Intr-un discurs tinut in Brooklyn, New York, acesta l-a catalogat pe Donald Trump , un politician republican, drept "cel mai periculos" presedinte din istoria recenta a Statelor Unite.Sanders, un senator independent in varsta de 77 de ani, a promis sa lanseze o "revolutie politica".In anul 2016, Bernie Sanders a pierdut scrutinul pentru desemnarea candidatului la presedintie al Partidului Democrat in fata fostului secretar de Stat Hillary Clinton Alti zece politicieni s-au inscris in cursa pentru desemnarea candidatului democrat in scrutinul prezidential din 2020. Printre acestia se numara Elizabeth Warren, Cory Booker si Julian Castro.Bernie Sanders promite o presedintie care "ar aduce oamenii impreuna". El a denuntat "lacomia" si a criticat "clasa miliardarilor", promitand emiterea unui decret federal pentru asigurarea de locuri de munca pentru toti americanii, majorarea salariului minim de la 7,25 dolari pe ora la 15 dolari pe ora, o reforma a imigratiei prin care s-ar reglementa situatia clandestinilor, acces gratuit la invatamantul superior si servicii medicale gratuite.Bernie Sanders a promis ca va lupta pentru "dreptate economica, pentru dreptate sociala, dreptate rasiala si politici corecte pentru protectia mediului".