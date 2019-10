Campania prezidentiala a lui Donald Trump ar fi fost vizata de hackeri iranieni

Ziare.

Compania a observat o activitate cibernetica semnificativa a grupului, care a avut ca tinta si actuali si fosti oficiali guvernamentali americani, jurnalisti specializati in politica internationala si iranieni proeminenti care traiesc in afara Iranului, a anuntat Miscrosoft intr-o postare pe blog.Pe parcursul unei perioade de 30 de zile, intre lunile august si septembrie, grupul, numit "Phosphorous" de catre Microsoft,Surse au declarat pentru Reuters sa atacurile par sa fi avut legatura cu campania pentru realegerea lui Donald Trump ca presedinte.Iranul nu a comentat inca public acuzatiile.Atacurile hackerilor pentru influentarea alegerilor au devenit un motiv de ingrijorare pentru guverne, in special de cand agentiile de informatii din Statele Unite au ajuns la concluzia ca Rusia a desfasurat o operatiune pentru perturbarea procesului democratic american in 2016, pentru a-l ajuta pe candidatul republican Donald Trump sa devina presedinte.Microsoft a urmarit grupul Phosphorus din 2013, iar in luna martie a anuntat ca a primit un ordin judecatoresc sa preai controlul asupra a 99 de site-uri utilizate de grup pentru atacuri.Phosphorus mai este cunoscut si ca APT 35, Charming Kitten si Ajax Security Team, potrivit Microsoft.