Dupa un start catastrofal, Joe Biden revine spectaculos impotriva lui Sanders dupa "Super Tuesday"

Bloomberg primeste o palma

Ziare.

com

Incurajat de o impresionanta serie de victorii in cadrul "Super Tuesday" , fostul vicepresedinte al lui Barack Obama are de-acum un avantaj in alegerile primare, in care "Bernie" era superfavorit acum doua saptamani.O ilustrare a acestui uimitor "comeback" este faptul ca Biden i-a smuls lui Sanders - in urma unei egalitati pline de suspans - statul Texas, care trimite un numar important de delegati.Din Maine in California, cateva milioane de americani s-au prezentat la urne pentru a participa la desemnarea adversarului lui Donald Trump, care candideaza pe 3 noiembrie pentru al doilea mandat de patru ani la Casa Alba, relateaza AFP.Joe Biden, in varsta de 77 de ani, l-a devansat pe rivalul sau Bernie Sanders, in varsta de 78 de ani, in opt state - Virginia, North Carolina, Alabama, Oklahoma, Tennessee, Arkansas, Minnesota si Massachusetts.Insa senatorul din Vermont, care se prezinta drept "socialist", a obtinut o victorie in California, un stat crucial in privinta numarului de delegati.Intr-o alocutiune la Essex Junction, in Vermont, Bernie Sanders si-a subliniat, loial stilului sau combativ, certitudinea ca va ajunge la "victoria finala"."Va spun cu o incredere absoluta: vom castiga alegerile primare democrate si il vom bate pe cel mai periculos presedinte din istoria acestei tari", a sustinut el in fata unei multimi entuziaste.Marele perdant al serii este miliardarul Michael Bloomberg, care s-a lansat foarte tarziu in cursa, dar care spera, cu ajutorul imensei sale averi personale, sa dejoace previziunile.Foarte mult in urma adversarilor sai, el a obtinut rezultate mediocre in Virginia, un stat emblematic, in care a investit puternic."Am nevoie de ajutorul vostru si am nevoie de voturi", a spus el la West Palm Beach, in Florida, pe fondul unor speculatii tot mai mari cu privire la iesirea sa din cursa.Alta infrangere crunta a suferit senatorul progresist Elizabeth Warren, care a avut o seara foarte rea, inclusiv in fieful sau din Massachusetts.Ea nu si-a anuntat inca retragerea, insa visul sau de a deveni primul presedinte femeie din Statele Unite pare ca a disparut definitiv.Joe Biden, veteranul politicii americane, se prezinta ca omul "garantiei rezultatelor" impotriva "promisiunii revolutiei" marelui sau rival care se revendica "socialist".In total, primarele de marti vor permite sa se distribuie peste o treime dintre delegati - dintr-un total de 3.979 - care isi vor desemna candidatul la Conventia democrata din iulie.La o adunare in favoarea lui Biden la Los Angeles domina entuziasmul. "S-ar spune ca s-a schimbat vantul", se felicita Jose Marroquin, un pensionar de 67 de ani. "Eram ingrijorat acum o saptamana, dar dinamica este de-acum de partea noastra". "Este o zi mare, dar nu s-a terminat!", avertiza el.Dupa o pornire catastrofala, Joe Biden a reusit o revenire exceptionala, obtinand o victorie importanta in Carolina de Sud si votul afroamerican, considerat indispensabil oricarui pretendent democrat.El a obtinut apoi, luni, sustinerea a trei fosti candidati - a tanarului Pete Buttigieg, revelatia alegerilor primare, a senatorului Amy Klobuchar, popular in Midwest, si a texanului Beto O'Rourke.Candidatii care-l sustin pe fostul vicepresedinte spera ca acest lucru sa-l ajute sa-l opreasca pe "Bernie".