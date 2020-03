In prima dezbatere in doi, Biden si Sanders l-au criticat pe Trump pentru cum gestioneaza criza Covid-19 (Video)

Ziare.

Cei doi politicieni, care incearca sa obtina candidatura Partidului Democrat pentru alegerile prezidentiale din SUA din luna noiembrie, s-au confruntat privind raspunsul la pandemia COVID-19 si abordarea altor subiecte presante.Moderatul Joe Biden a sustinut ca accentul ar trebui pus pe rezultate, in timp ce progresistul Bernie Sanders s-a pronuntat pentru schimbari fundamentale si mai ample, transmite Reuters."Primul lucru pe care trebuie sa il facem, fie ca voi fi sau nu presedinte, este sa il facem sa taca pe acest presedinte chiar acum. El submineaza medicii si oamenii de stiinta care incearca sa ajute poporul american", a spus Sanders.El si Biden au avut insa opinii divergente despre modul in care ar trebui tratata criza cauzata de coronavirus. "Oamenii asteapta rezultate, nu o revolutie", a spus Biden, care a denuntat astfel promisiunile facute de Sanders de a initia o revolutie politica. "Avem probleme pe care trebuie sa le rezolvam. Ce va face o revolutie, va perturba totul in perioada asta?", a continuat el.Bernie Sanders a replicat ca ideile contracandidatului sau nu sunt suficient de ambitioase si si-a exprimat agresiv sprijinul sau pentru reforme sociale si economice pe scara larga.Biden (77 de ani), care a devenit favorit clar la obtinerea candidaturii democrate dupa ce a castigat alegerile primare intr-o serie de state importante in ultimele doua saptamani, a anuntat in premiera ca, daca el va deveni candidatul Partidului Democrat pentru Casa Alba.Sanders (78 de ani) a replicat ca "in toate probabilitatile" va alege tot o femeie cu care sa faca tandem in alegerile din noiembrie.Dezbaterea de duminica a avut loc cu numai doua zile inaintea alegerilor primare din statele Ohio, Illinois, Florida si Arizona, unde o serie de victorii ale lui Biden i-ar conferi acestuia un avans confortabil fata de Sanders.Cele patru state au anuntat ca alegerile primare se vor desfasura conform calendarului initial in pofida raspandirii rapide a noului coronavirus, ce a dus deja la inchiderea scolilor si a restaurantelor si la interzicerea adunarilor. Statele Georgia si Louisiana si-au amanat insa cu cateva saptamani aceste alegeri.La finalul dezbaterii, Bernie Sanders a pus sub semnul intrebarii oportunitatea continuarii alegerilor primare potrivit calendarului decis initial dupa ce Centrul pentru prevenirea si controlul bolilor din SUA (USCDCP) a recomandat ca evenimentele cu participarea a cel putin 50 de persoane din urmatoarele opt saptamani sa fie amanate sau anulate.Oficialitatile americane au inregistrat aproape 3.000 de cazuri si 65 de decese cauzate de noul coronavirus. La nivel mondial, peste 162.000 de persoane sunt infectate si numarul deceselor a depasit 6.000.