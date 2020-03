Intoarcerea lui Joe Biden. De ce l-ar putea invinge pe Trump

Majoritatea vrea un candidat moderat

Fara solutii curajoase

Cea mai buna solutie: retragerea lui Bernie Sanders

Ziare.

com

Cum s-a putut ajunge aici? Diversitatea persoanelor care au luptat pentru statutul de candidat al democratilor in cursa pentru presedintia Statelor Unite a fost mai mare decat oricand: femei, afro-americani, latino-americani, oameni tineri, dinamici si optimisti si, intr-adevar, chiar homosexuali.Au fost atat de diferiti si atat de multi incat nici nu au incaput cu totii in acelasi timp pe scena primei dezbateri televizate, astfel incat si-au prezentat ideile pe rand, in doua seri, in fata publicului american.Toate acestea s-au petrecut in iunie 2019. Acum, dupa opt luni, candidatura se va decide intre Joe Biden, un fost vicepresedinte de 77 de ani, care are reputatia de a fi uituc, de a avea scapari verbale si de a imbratisa femeile cu prea multa intensitate, si senatorul Bernie Sanders, in varsta de 78 de ani, care a trecut printr-un infarct si spune, cu mandrie, ca e "socialist", fara a da vreo explicatie cu privire la finantarea planurilor sale politice foarte costisitoare.Rezultatele alegerilor preliminare de pana acum arata ca electoratul isi doreste, inainte de toate, mai multa unitate. Sustinatorii Partidului Democrat sunt dispusi sa sprijine orice persoana despre care cred ca l-ar putea invinge pe presedintele Donald Trump la scrutinul din toamna.Principalele obiective politice sunt clare: alegatorii democratii considera ca statul are obligatia sa-i ajute pe cei saraci si slabi, ei vor o asigurare medicala pentru toata lumea (sub orice forma) si o legislatie mai restrictiva privind armele.In plus, ei sunt in favoarea unei politici externe si de securitate echilibrate si a eforturilor sustinute pentru a combate schimbarile climatice.Majoritatea isi doreste un candidat moderat si nu sprijina ideile mai radicale ale lui Bernie Sanders. Din acest motiv, electoratul democrat s-a strans in jurul lui Joe Biden , dupa victoria lui notabila in statul Carolina de Sud cu aproape 50 la suta din voturi si dupa retragerea celorlalti concurenti moderati.Fostul primar Pete Buttigieg si senatorul Amy Klobuchar s-au alaturat deja taberei pro-Biden. Tuturor le place sa-i sprijine pe invingatori.Putem sa visam, cel putin pentru un moment, cum ar fi fost daca intregul proces ar fi aratat altfel si daca Partidul Democrat ar fi dat dovada de calitati reale de "leadership"? Daca partidul ar fi hotarat in ce directie sa mearga sau daca le-ar fi prezentat alegatorilor maxim doua candidate: Amy Klonuchar, care are o pozitie moderata, si Elizabeth Warren, ca reprezentanta a aripii progresiste?Doua femei inteligente, care privesc spre viitor si care stiu cum se formeaza coalitiile.Avand in spate intreaga masinarie democrata si sprijinul granzilor din partid - ca Joe Biden, ale carui merite sunt incontestabile, si Bernie Sanders, care reuseste sa-i convinga pe tineri mai mult decat orice alt politician - fiecare din cele doua femei ar fi fost in masura sa se confrunte cu Trump in lupta electorala.Dar liderii partidului au preferat sa lase decizia in mainile alegatorilor, care au fost depasiti de situatie. In final, Bernie Sanders si Joe Biden si-au asigurat pozitia de frunte datorita unor avantaje clare: primul prin sustinerea entuziasta a tinerilor, cel de-al doilea prin renumele sau.Ceilalti candidati n-au avut, de fapt, niciodata o sansa reala.Joe Biden a revenit in forta, castigand chiar si in state in care nici macar nu facuse campanie, cum ar fi Minnesota. Acolo, Bernie Sanders a invins-o pe Hillary Clinton in 2016 la o diferenta foarte mare de voturi. In 2020, Joe Biden a cucerit statul Minnesota cu mult succes, cu sprijinul lui Amy Klobuchar, care provine de acolo.A venit timpul ca democratii sa stranga randurile si sa se concentreze asupra obiectivului lor comun: victoria in alegerile prezidentiale din noiembrie.O lupta crancena intre Biden si Sanders, care nu e exclusa pe moment, ar fi daunatoare. Bernie Sanders ar trebui sa ia in serios mesajul electoratului, daca vrea, cu adevarat, ca Donald Trump sa nu mai fie seful Casei Albe: sustinatorii Partidului Democrat nu vor o revolutie, ci un candidat moderat. Chiar daca el se numeste Joe Biden.