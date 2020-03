Joe Biden a mai castigat in trei state alegerile primare. Si el, si Sanders si-au anulat reuniuni din cauza coronavirusului

Ziare.

Marti au votat sase state, iar primele estimari arata ca Biden a castigat in trei dintre acestea: Michigan, Missouri si Mississippi, anunta Reuters.Miza alegerilor e reprezentata de obtinerea numarului de 1.991 de delegati, necesar pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat in scrutinul prezidential din noiembrie. In total, marti sunt alocate voturile a 352 de delegati.Cei doi principali candidati la investitura democrata, el si Bernie Sanders, si-au anulat marti cateva reuniuni de campanie in statul Ohio.Decizia a fost luata la recomandarile autoritatilor locale, ca urmare a epidemiei de coronavirus, scrie Agerpres."Din cauza preocuparilor pentru sanatate publica si siguranta, anulam intalnirea din aceasta seara de la Cleveland", in Ohio, a scris Mike Casca, directorul pentru comunicare al senatorului independent Bernie Sanders, intr-un comunicat.Rivalul sau si favoritul in alegerile primare, fostul vicepresedinte Joe Biden, a anuntat ca a anulat de asemenea o reuniune, marti seara, la Cleveland, in Ohio, stat care va organiza alegeri primare saptamana viitoare."In conformitate cu sfaturile autoritatilor publice si din motive de precautie, intalnirea noastra de la Cleveland, Ohio, este anulata in aceasta seara", a scris directorul sau pentru comunicare, Kate Bedingfield, intr-un comunicat de presa care nu mentioneaza explicit epidemia de coronavirus.