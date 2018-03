Like-ul transformat in arma politica: Cum au fost preluate 50 de milioane de conturi de Facebook de firma care a decis victoria lui Trump

Psihometria, din laborator in campaniile electorale

Testele de inteligenta, modalitatea prin care se sustrageau date

Conflict deschis intre oficiali si conducatorii retelelor sociale

Utilizatorii romani, tinte ale companiei de analiza

Cum lucreaza Cambridge Analytica pe teren?

La o zi dupa izbucnirea acestui scandal, Alex Stamos, seful departamentului pentru securitatea informatiilor, a anuntat ca va parasi compania."Domnul Stamos, care intentioneaza sa paraseasca Facebookul pana in luna august, a sustinut ca managementul retelei sociale trebuie sa faca mai multe dezvaluiri despre interferentele rusesti in modul de distribuire a informatiilor pe platforma sociala si despre nevoia de restructurari la nivelul companiei pentru a putea fi rezolvate aceste probleme, dar a intampinat rezistenta din partea colegilor, au declarat actuali si fosti angajati. Incepand cu luna decembrie, responsabilitatile zilnice ale domnului Stamos au fost transferate altor manageri", se arata intr-un articol publicat de New York Times Cu 36 de miliarde de dolari a scazut capitalizarea Facebook de la declansarea acestui scandal. Cambridge Analytica este o companie de relatii publice si analiza politica infiintata de Steve Bannon, fost consultant de campanie al lui Doanld Trump si fost consultant strategic la Casa Alba, si Robert Mercer, magnat, unul dintre cei mai importanti donatori ai Partidului Republican.Milioanele de date sustrase de Cambridge Analytica de la Facebook au fost folosite in campania electorala din SUA, din 2016, dar si in campania pentru Brexit. Cambridge Analytica este investigata in acest moment atat de autoritatile americane, cat si de cele britanice.Succesul acestei companii se bazeaza pe cercetarile dezvoltate de Centrul Psihometric de la Universitatea Cambridge din Marea Britanie. Aceste cercetari s-au concentrat pe studiul comportamentului utilizatorilor de retele sociale. Astfel, cei implicati in acest studiu au dezvoltat un algoritm de monitorizare si inregistrare a "like-urilor" date de useri pe Facebook si, conform, distribuirii acestora, cercetatorii puteau afla totul despre utilizatori, inclusiv cu cine vor vota la urmatoarele alegeri. De exemplu din trei like-uri , se poate afla varsta cu o aproximatie de un an a oricarui utilizator de Facebook, sexul si statutul civil al acestuia.Bannon si Mercer fac o oferta conducerii laboratorului universitatii, dar aceasta refuza sa incheie un contract cu compania nou infiintata. Dar, cercetatorul de origine ruso-americana Alexander Kogan, profesor la universitate, e de acord sa lucreze pentru companie.Acesta realizeaza propria aplicatie pe care o lanseaza pe Facebook si care le propunea utilizatorilor teste pentru aflarea coeficientului de inteligenta, celebrul IQ.Utilizatorii care completau testul transferau fara sa fie anuntati datele personale catre Cambridge Analytica, iar, apoi, activitatea lor era monitorizata. In acest fel, reprezentantii companiei au obtinut ilegal profilurile a peste 50 de milioane de utilizatori. Aplicatia de monitorizare a like-urilor e atat de precisa incat beneficiarii stiu inclusiv daca persoana vizata e dispusa sa-si schimbe preferintele de vot si in urma caror mesaje.Prelucrand aceste date, Cambridge Analytica putea livra o strategie extrem de precisa in ce priveste continutul mesajelor politice ce trebuie distribuite, catre ce grupuri si chiar catre ce indivizi, care sunt orasele si circumscriptiile in care exista posibilitatea ca prin anumite mesaje sa fie obtinut un numar mai mare de voturi sau convinsi mai multi oameni sa voteze intr-un anumit fel.Faptul ca Facebook a lasat datele a 50 de milioane de utilizatori sa ajunga la o companie privata, faptul ca nu a facut dezvaluri complete in ce priveste folosirea retelei de catre reprezentanti ai Rusiei pentru a interveni in procesul electoral din SUA, dar si din alte state, faptul ca tot mai multe informatii arata ca referendumul pentru Brexit a fost influentat de acest "furt de date" a creat multa frustrare in randul oficialilor din SUA si din Marea Britanie."Nu este acceptabil ca reprezentanti ai Facebook sa vina la audierile parlamentare, incercand sa evite raspunsurile la intrebarile dificile, dand asigurari repetate ca politicile de securitate ale Facebook sunt solide si eficiente", a declarat Damian Collins membru al parlamentului britanic, seful comisiei de ancheta privind stirile false si implicarea reprezentantilor Rusiei in referendumul pentru Brexit.Cambridge Analytica face parte din SCL Group, compania care ofera acelasi tip de servicii, dar in afara granitelor SUA. Conform New York Times, "operatiunile celor doua companii sunt administrate de o structura corporativa complexa, fiind profund legate intre ele".SCL Group activeaza si in Romania, seful filialei locale fiind Peter L. Imre, un om de afaceri care a lucrat multa vreme in domeniul tutunului, a fost reprezentantul miliardarului Dinu Patriciu in afacerile acestuia din domeniul mass-media, dar este si ginerele actualului ministru de Externe Theodor Melescanu."SCL Group este lider mondial in comunicarea bazata pe date. Ne adaptam serviciile nevoilor clientilor individuali, de la analize avansate de date la strategii de implicare a publicului si de contact pe teren", se anunta pe site-ul romanesc de prezentare a companiei.Anul trecut au aparut in presa mai multe informatii despre faptul ca SCL Group a incheiat un contract cu beneficiari secreti din Romania care urmaresc stoparea "luptei impotriva coruptiei".Un reportaj cu camera ascunsa prezentat de postul TV Channel 4 din Marea Britanie il surprinde pe Alexander Nix, seful Cambridge Analytica - SCL Group, prezentand serviciile companiei: "Multi dintre clientii nostri nu doresc sa fie vazuti ca lucreaza cu o companie straina. Putem crea ID-uri false si site-uri Web, putem sa ne prezentam ca studenti care fac proiecte de cercetare pe langa o universitate, putem fi turisti. Exista atat de multe optiuni la care putem apela", prezinta Alexander Nix modul cum lucreaza firma unui reporter Channel 4 care si-a ascuns identitatea, prefacandu-se a fi un potential client care are nevoie de serviciile firmei.Dezvaluirea ca datele personale ale peste 50 de milioane de utilizatori au fost preluate de catre o companie privata de pe Facebook este o noua lovitura pentru cea mai mare retea sociala din lume, venind la scurt timp dupa acuzatiile ca reprezentanti ai Rusiei ataca statele occidentale prin intermediul retelei. Tensiunile din interiorul gigantului social-media arata ca acesta trece printr-o perioada de criza, iar in viitorul apropiat nu exista prea multe garantii ca datele personale vor fi in siguranta."Alex Stamos este primul angajat de rang inalt care va parasi Facebook de la controversa privind dezinformarea de pe reteaua sociala. Liderii companiei - inclusiv Mark Zuckerberg, director executiv al Facebook si Sheryl Sandberg, seful de operatiuni - lupta sa repare o serie de probleme, printre care interventia Rusiei pe platforma sociala, raspandirea stirilor false si dezvaluirea ca 50 milioane de profiluri de utilizatori au fost preluate de Cambridge Analytica, o companie care se ocupa cu analiza datelor despre alegatori", scrie New York Times.Pana una alta, utilizatorii este bine sa fie constienti ca orice interactiune pe Facebook transmite o informatie despre ei, una care poate fi folosita impotriva lor.