Lui Trump i se pregateste un oponent formidabil la presedintia SUA

Bloomberg, care a luat in considerare sa candideze si in 2016 , va lupta impotriva lui Donald Trump, sustine ziarul, facand referire la surse anonime."Mike Bloomberg mi-a spus ca va candida in 2020 (...) Are banii necesari pentru a merge pana la capat in timp ce ceilalti candidati vor renunta", a declarat o sursa pentru The Times.In iunie, Bloomberg, in varsta de 76 de ani, ar fi spus la o strangere de fonduri ca se "pregateste" pentru 2020.O persoana apropiata lui Trump a declarat ca Bloomberg ar fi un oponent formidabil."Daca as fi un strateg al Partidului Democrat si cineva m-ar intreba cine as vrea sa fie candidatul democrat la presedintia Statelor Unite, ar fi un singur nume pe care l-as alege si acela ar fi Michael Bloomberg", a declarat fostul consilier al lui Trump, Corey Lewandowski, luna trecuta.