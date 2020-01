Premiera: New York Times sustine 2 candidate democrate pentru alegerile din 2020

Ziare.

Pentru a justifica aceasta ambivalenta intre cele doua femei cu programe electorale foarte diferite, prestigiosul cotidian a sustinut ca vrea sa concilieze o alegere "radicala", Elizabeth Warren, cu una "realista", Amy Klobuchar, informeaza luni AFP si dpa."O dezbatere esentiala are loc in prezent intre doua viziuni ce ar putea determina viitorul partidului si poate al tarii", se spune intr-un editorial al NYT. "Unii din interiorul partidului il vad pe presedintele (Donald) Trump ca pe o aberatie si cred ca revenirea la o America mai rationala este posibila. Apoi, exista cei care cred ca presedintele Trump a fost produsul sistemelor politic si economic atat de corupte, incat acestea trebuie inlocuite", adauga publicatia."Atat modelul radical, cat si cel realist merita o examinare serioasa. De aceea, sustinem candidatele cele mai eficace pentru fiecare dintre (cele doua) abordari. Acestea sunt Elizabeth Warren si Amy Klobuchar", precizeaza NYT.Elizabeth Warren, care reprezinta aripa stanga a Partidului Democrat, este destul de bine plasata in sondaje, clasandu-se cu regularitate pe pozitia trei, in urma vicepresedintelui Joe Biden si a unui contracandidat foarte de stanga, Bernie Sanders."Calea de urmat spre o nominalizare a dnei Warren este presarata cu capcane, insa nu este greu de imaginat", a estimat NYT.Amy Klobuchar, moderata in luarile sale de pozitie, este mai departe in intentiile de vot, dar cotidianul ii lauda calitatile. Lunga sa experienta in Senat "si capacitatea sa dovedita de a uni cele doua tabere ar face din ea o experta a compromisurilor (in mod cert, din partea sa) si o figura ce ar uni cele doua aripi ale partidului si prea poate Natiunea", noteaza prestigiosul cotidian american, adaugand la final: "Fie ca cea mai buna sa castige".Pentru prima data, NYT a aratat in mod transparent, intr-o emisiune de televiziune, procesul pentru desemnarea candidatului sau preferat. Acest proces presupunea interviuri cu 9 candidati. Cei sapte barbati, printre care si doi actuali favoriti in alegerile primare democrate, nu au reusit sa convinga redactia.