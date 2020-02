Sanders avertizeaza Moscova sa nu se amestece in alegerile din SUA, dupa informatii privind ajutorul primit din Rusia in propria-i campanie

Ziare.

"Comunitatea de informatii ne spune ca ei se amesteca in aceasta campanie, acum, in 2020. Ceea ce ii spun domnului Putin, daca voi fi ales presedinte, crede-ma, nu te vei amesteca in alegerile americane", a declarat Sanders la Bakersfield, in California, citat de reuters.Vineri, jurnalul Washington Post, citand unele surse, a notat ca oficiali americani i-au spus lui Sanders despre eforturile Rusiei si i-au informat in legatura cu aceasta problema si pe presedintele Donald Trump si membri ai Congresului.O sursa din Congres a confirmat ca oficiali ai serviciilor de informatii au spus ca Rusia pare sa se implice in dezinformari si propaganda pentru a ajuta atat campania lui Sanders cat si pe cea a lui Trump.Sanders a spus ca el a primit informatii in urma cu aproximativ o luna. "Ni s-a spus ca Rusia, si poate si alte tari, se vor implica in aceasta campanie. Acesta este mesajul meu: Rusia, nu te amesteca in alegerile americane". "Ceea ce fac ei, lucrul urat pe care il fac - si am vazut unele tweet-uri de-ale lor - esteca incearca sa ne dezbine. Incearca sa provoace haos. Incearca sa provoace ura in America", a adaugat Bernie Sanders.Kremlinul a negat, vineri, ca Rusia se amesteca in campania prezidentiala din SUA pentru a mari sansele lui Trump de a fi reales. "Sunt doar anunturi paranoice care, spre regretful nostru, se vor inmulti pe masura ce se apropie alegerile. Nu au nicio legatura cu adevarul", a afirmat un purtator de cuvant al Kremlinului.Potrivit presei, oficiali ai serviciilor de informatii i-au anuntat pe membrii Comisiei de Informatii din Camera Reprezentantilor, intr-un raport secret, ca Rusia se amesteca dn nou in politica SUA, inaintea alegerilor din noiembrie, asa cum a procedat in 2016.