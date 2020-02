Un nou capitol din razboiul SUA-China: General Electric, impiedicata sa livreze motoare unui nou avion chinez

Ziare.

Posibila restrictionare a vanzarilor de motoare, probabil impreuna cu limitarea furnizarii de alte componente pentru avionul civil chinez, cum ar fi sistemele de control al zborului fabricate de Honeywell International, este cea mai recenta masura in razboiul dintre cele mai mari doua economii ale lumii referitor la comert si tehnologie, relateaza Reuters.Este de asteptat ca subiectul sa fie abordat la o intalnire intre agentii referitoare la cat de strict ar trebui limitate exporturile de tehnologie americana in China, programata joi, si la o alta intalnire cu membri ai cabinetului presedintelui Donald Trump, care ar trebui sa aiba lor pe 28 februarie, au spus surse apropiate situatiei.Casa Alba si Departamentul pentru Comert, care acorda autorizatii pentru astfel de exporturi, au refuzat sa comenteze, la fel si un purtator de cuvant al GE. Departamentele Apararii, de Stat, Energiei si Trezoreriei nu au raspuns solicitarilor de comentarii.De-a lungul anilor, Statele Unite au sustinut afacerile companiilor americane in China, pentru dezvoltarea industriei aviatiei civile.Guvernul american a oferit licente care permit companiilor respective sa vanda motoare, sisteme de control al zborurilor si alte componente pentru primul avion comercial mare al Chinei, COMAC C919. Avionul cu corp ingust a efectuat deja teste de zbor si este asteptat sa intre in serviciu anul viitor.COMAC este acronimul pentruAdministratia Trump analizeaza daca sa respinga cea mai recenta solicitare a GE pentru licenta necesara vanzarii motorului CFM LEAP-1C pentru C919, au spus persoane apropiate situatiei, chiar daca GE a primit licente pentru motoaorele LEAP incepand din 2014, ultima in martie 2019.Motorul CFM LEAP este produs de o companie mixta intre GE si compania franceza Safran Aircraft Engines. Publicatia Wall Street Journal a scris la randul ei, duminica, despre acest subiect.Safran nu a raspuns imediat solicitarilor de comentarii, iar oficiali ai guvernului francez nu au putut fi contactati pentru comentarii.La sedintele din februarie se va discuta si despre sistemele de control al zborurilor. Honeywell International a primit licente pentru exportul acestor sisteme catre COMAC pentru C919 timp de aproximativ un deceniu, iar ultima aprobare i-a fost acordata la inceputul anului 2020, a spus o persoana apropiata situatiei.Sistemul de control al zborului functioneaza prin actionarea unor componente mecanice din cabina, cum ar fi flapsurile aripilor.Un purtator de cuvant al Honeywell a refuzat sa comenteze.La baza discutiilor legate de interzicerea exporturilor de componente de avioane in China este problema ca aceste livrari vor sustine dezvoltarea unui concurent serios pentru Boeing sau vor contribui la dezvoltarea capacitatii militare a Chinei.