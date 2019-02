SUA: Bernie Sanders si-a anuntat inscrierea in cursa prezidentiala (Video)

Ziare.

Sanders, in varsta de 77 de ani, a facut anuntul intr-un interviu acordat postului public de radio din statul Vermont (nord-est), pe care il reprezinta. "Am dorit sa-i informez in primul rand pe locuitorii din Vermont", a precizat el.In interviu, el s-a angajat ca in turneele sale electorale in America sa sustina "valorile de care sunt mandri toti locuitorii din Vermont - credinta in justitie, in comunitate, in politica la nivelul bazelor, in reuniunile publice", relateaza AFP, Reuters si dpa.Senatorul nu a ratat ocazia de a-l critica si pe presedintele Donald Trump, afirmand ca este "rasist, sexist, homofob, xenofob", un "mincinos patologic si o rusine pentru SUA" si acuzandu-l ca "incearca sa-i divizeze pe americani".Duminica, site-ul de informatii Politico a indicat ca Bernie Sanders a inregistrat un clip video prin care isi anunta candidatura, mentionand ca data difuzarii acestui clip nu a fost fixata. Insa, in urma cu putin timp, acesta a fost publicat pe pagina de Facebook a lui Sanders.Senatorul din Vermont, un independent afiliat grupului democrat, este fostul rival al lui Hillary Clinton la alegerile primare democrate din 2016. Cand a intrat in cursa democrata pentru investitura in 2016, era un outsider, dar a reusit sa devina un contracandidat de inalt nivel pentru Hillary Clinton. Fosta Prima Doamna a castigat cursa democrata , fiind in cele din urma invinsa de Donald Trump in alegerile prezidentiale.In cursul campaniei din alegerile primare democrate din 2016, Sanders, care se prezinta ca un "democrat socialist", a aparat ideea de asigurare de sanatate universala, de invatamant superior gratuit si un salariu minim orar de 15 dolari.Fost membru al Camerei Reprezentantilor intre 1990 si 2006, Sanders a devenit ulterior senator, fiind reales ultima data in noiembrie anul trecut, cu o marja confortabila.In jur de zece democrati s-au lansat deja in cursa pentru alegerile prezidentiale din 2020. Este asteptata si anuntarea candidaturii lui Joe Biden, fostul vicepresedinte al lui Barack Obama.Bernie Sanders ramane popular in randul democratilor, dar unii membri ai partidului se intreaba daca un alb septuagenar este candidatul de care au nevoie, noteaza AFP.